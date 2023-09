Chủ tịch Rubiales không xin lỗi nữ cầu thủ Hermoso, tiết lộ lý do từ chức

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales khẳng định bản thân không sai. Vì thế, ông sẽ không xin lỗi nữ cầu thủ Jenni Hermoso, cho dù có phải trả bất cứ giá nào.

Ông Rubiales khẳng định không xin lỗi nữ cầu thủ Hermoso cho hành vi của mình

Ông Rubiales mô tả: "Bạn hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó bạn trúng số, niềm vui bất ngờ sẽ khiến bạn trở nên phấn khích biết nhường nào. Đó sẽ là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc tột độ. Trên bục trao huy chương, tôi đã trải qua cảm xúc đó".

Thậm chí người từng đứng đầu RFEF còn khẳng định bản thân hoàn toàn đúng đắn trong tình huống hôn môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso: "Ý định của tôi hoàn toàn cao quý. Đó là sự nhiệt tình, 100% phi tình dục, hoàn toàn là như vậy, tôi nhắc lại là 100%".

Trước đó, ông Rubiales bào chữa rằng nụ hôn dành cho Jennie Hermoso chỉ đơn giản là để "an ủi" nữ cầu thủ này, do cô sút hỏng quả phạt đền mà Tây Ban Nha được hưởng. Cũng vì quả phạt đền hỏng ăn ấy, "La Roja" trải qua rất nhiều khó khăn trước Anh, cần đến không ít may mắn để bảo vệ được chiến thắng 1-0.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, cựu chủ tịch Rubiales còn tố ngược lại Jenni Hermoso và "những người đứng sau cô ta" là những kẻ thừa nước đục thả câu, tận dụng một tình thế hoàn toàn vô hại để gây tổn hại đến danh dự của ông. Rubiales khẳng định: "Hóa ra đây là quả cầu tuyết được tạo ra bởi những lập luận và những con người giả tạo".

Cho đến nay, ông Rubiales cam đoan rằng nụ hôn trên bục trao huy chương trận chung kết World Cup nữ 2023 với Jenni Hermoso có sự đồng thuận của nữ cầu thủ này. Tuy vậy, người đứng đầu RFEF đã tuyên bố từ chức để dẹp yên scandal không đáng có.

Trước đó liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ra quyết định đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá của Luis Rubiales trong 90 ngày. Thậm chí, tờ Daily Mail cho biết Ban kỷ luật FIFA chuẩn bị đề xuất án cấm hoạt động bóng đá 15 năm dành cho ông, mức cao nhất trong khung hình phạt có thể đưa ra. Trong khi đó, các công tố viên tại Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra sơ bộ để xác định xem chủ tịch Luis Rubiales có phạm tội tấn công tình dục hay không.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]