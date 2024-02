Báo Hàn Quốc gợi lại Son Heung Min ứng xử đẹp, "bóc phốt" Lee Kang In coi thường đồng đội

Như báo chí Hàn Quốc đã đưa, Lee Kang In đang bị chỉ trích sau khi để xảy ra một vụ ẩu đả trong nội bộ ĐT Hàn Quốc tại Asian Cup. Tiền vệ của PSG được cho là đã cùng 2 cầu thủ khác ăn vội bữa tối để đi đánh bóng bàn, và khi bị đội trưởng Son Heung Min nhắc nhở vì đây là bữa ăn tập thể, lời qua tiếng lại giữa hai bên đã xảy ra trước khi chuyển thành xô xát.

Vụ ẩu đả giữa Lee Kang In và Son Heung Min đang gây xì xào với dư luận Hàn Quốc

Lee Kang In đã xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc trên mạng xã hội, nhưng mặt khác công ty đại diện của anh bác bỏ thông tin anh đã đấm Son Heung Min trong lúc xô xát xảy ra. Dù vậy phản ứng của dư luận lúc này đang là cực kỳ ưu ái cho siêu sao của Tottenham, người từ đầu giải đấu đã được khen ngợi bởi tư cách thủ lĩnh anh thể hiện.

Và mới đây báo giới Hàn Quốc còn đánh giá rằng nếu xô xát xảy ra có phần lỗi của hai phía, Son Heung Min có cơ sở để làm điều mình đã làm bởi anh trong quá khứ đã thể hiện sự tôn trọng đúng mực dành cho các cầu thủ lớn tuổi. Ngay cả khi chính những cầu thủ đó không tôn trọng anh, chân sút này đã không tạo ra xì xào để có được hình ảnh của một bậc đàn anh được nể trọng ngày nay.

Tờ nhật báo JoongAng Ilbo đăng tải những câu chuyện quá khứ về việc Son Heung Min thể hiện sự kính trọng các tiền bối ra sao. Trong các buổi tập của đội tuyển Son Heung Min tỏ ra tự giác mang chai nước phát cho các cầu thủ sau khi họ rời sân đá tập, và anh đã có hành động công kênh Lee Young Pyo đi ăn mừng quanh sân trong lần cuối cùng Lee thi đấu cho ĐT Hàn Quốc trước khi giải nghệ.

Son Heung Min phát nước cho các cầu thủ đá tập ở tuyển

Ngoài ra còn có câu chuyện Son Heung Min chung phòng với đàn anh Park Ji Sung tại Asian Cup 2011 và thay vì vào phòng trước, Son chờ ở sảnh khách sạn để mang hành lý cho Park. Vì sợ đàn anh mất ngủ bởi tiếng ngáy của mình, Son đã nằm sấp trên giường cho tới khi được chính Park Ji Sung bảo không cần phải làm vậy.

Tiền vệ Ki Sung Yeung cũng từng bị ấn tượng bởi cậu tiền đạo kém mình chỉ 4 tuổi, một lần trên sân tập Ki Sung Yeung đã xin Son Heung Min một chai nước thì được người đồng đội mang hẳn 20 chai đến. Ki chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội với sự đùa cợt rằng Son quá ân cần tới mức nếu anh uống hết cả chỗ nước đó thì chắc anh sẽ nhập viện.

Lee Young Pyo cảm ơn Son Heung Min sau khi được đàn em công kênh đi quanh sân chào khán giả ở trận cuối cùng Lee đá cho ĐT Hàn Quốc

Dư luận nhìn chung coi Son Heung Min là một trong số ít cầu thủ đã làm tròn nhiệm vụ của mình tại Asian Cup và sự hy sinh lẫn ứng xử của anh xứng đáng với tư cách thủ quân được giao phó. Hành động của Lee Kang In bị nhìn nhận một cách rất tiêu cực, rằng tiền vệ này chưa cống hiến đủ để xứng đáng được nể trọng bởi những cầu thủ lớn tuổi ở ĐTQG trong khi bản chất hành động của anh cũng là sai và cần bị chấn chỉnh.

Chưa kể Lee Kang In trong quá khứ đã từng bị nhiều cầu thủ chỉ trích vì thái độ trịch thượng. Năm 2019 một nhóm 4 cầu thủ từng đá cho tuyển U20 Hàn Quốc tại giải Thế giới gồm Oh Se Hun, Cho Young Wook, Hwang Tae Hyeon (đội trưởng) và Um Won Sang đã bình luận rằng Lee Kang In có thái độ thiếu tôn trọng với những đồng nghiệp đá ở K-League và từng nhiều lần ăn nói quá trớn. Một trong những lần đó dẫn tới Lee Kang In và Um Won Sang cãi nhau trước khi được hòa giải.

LĐBĐ Hàn Quốc hiện đang lo việc chọn HLV trưởng mới thay thế Jurgen Klinsmann, nhưng sẽ đến lúc họ có phản ứng cho vụ Lee Kang In. Căn cứ theo việc một quan chức Hàn Quốc kể lại sự việc cho báo chí biết theo hướng ủng hộ Son Heung Min, Lee Kang In nhiều khả năng sẽ tạm thời bị cấm lên đội tuyển.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]