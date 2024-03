Báo Anh khẳng định Casemiro tái phát chấn thương vì bị HLV Ten Hag "hành xác"

Ở trận MU đánh bại Liverpool với tỷ số 4-3 tại vòng tứ kết FA Cup gần đây, tiền vệ Casemiro không được đăng kí thi đấu. Lý do bởi ngôi sao người Brazil gặp chấn thương.

Phía Liên đoàn bóng đá Brazil cũng đã xác nhận tình hình sức khỏe không tốt của Casemiro. Điều này đồng nghĩa ngôi sao sinh năm 1992 bị thay thế ở đợt triệu tập mới nhất của ĐT Brazil nhằm chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp ĐT Anh (2h, 24/3) và Tây Ban Nha (3h30, 27/3).

Casemiro lại chấn thương khiến các fan MU không khỏi lo âu

MU không che giấu việc Casemiro gặp vấn đề, tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford không tiết lộ tình trạng chi tiết của chấn thương. Theo tìm hiểu của tờ Manchester Evening News, Casemiro tái phát chấn thương gân kheo.

Nguồn tin từ phòng thay đồ của MU tiết lộ với tờ Manchester Evening News rằng việc HLV Ten Hag tỏ ra quá khắt khe trong việc tập luyện là một phần nguyên nhân khiến Casemiro chấn thương. Không ít cầu thủ "Quỷ đỏ" tin rằng những buổi tập với cường độ quá cao mà HLV Ten Hag đề ra gây hại nhiều hơn so với mang đến lợi ích cho toàn đội.

Hiện chưa rõ thời điểm Casemiro hồi phục chấn thương. Do vậy, MU có lẽ sẽ ưu tiên sử dụng ngôi sao trẻ Kobbie Mainoo. Tiền vệ người Anh đang có mùa giải chơi như "lên đồng" cho đội chủ sân Old Trafford.

MU đang tràn trề cơ hội vào chung kết FA Cup sau khi đánh bại Liverpool. Lý do bởi họ chỉ phải chạm trán Coventry City tại vòng bán kết diễn ra vào ngày 20/4. Coventry City hiện chỉ chơi ở giải hạng nhất Anh, do vậy họ có đẳng cấp thua thiệt hoàn toàn so với "Quỷ đỏ".

Các CĐV trông chờ MU sẽ gặp Man City để tạo nên trận chung kết FA Cup trong mơ. Tại bán kết, Man City đương đầu Chelsea.

