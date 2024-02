3 lý do vì sao Sancho dễ tỏa sáng tại Dortmund hơn MU

Sau nửa năm “ngồi chơi”, Jadon Sancho đã trở lại Borussia Dortmund với bản hợp đồng cho mượn từ MU. Sau 3 lần ra sân tại Bundesliga (tính đến ngày 3/2), tiền vệ người Anh đã có được 1 kiến tạo. Quan trọng hơn, cả 3 màn trình diễn này đều được đánh giá rất cao.

Sancho đã trở lại Dortmund

Sancho nhận được điểm số trung bình là 7,42/10 điểm tại Bundesliga từ chuyên trang thống kê Whoscored. Đó là con số thực sự ấn tượng so với số điểm 6,25/10 tại MU trước đó. Câu hỏi được đặt ra là vì sao Sancho nhanh chóng bắt nhịp với Dortmund so với thời ở sân Old Trafford?

Điều đầu tiên là lối chơi của Dortmund. Đội bóng của Đức đang thường xuyên chơi với sơ đồ 4-2-3-1 và Sancho được đá ở vị trí tiền đạo cánh. Với hai “máy quét” Ozcan và Sabitzer hoạt động ở phía dưới, tiền vệ người Anh được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự và chuyên tâm vào việc tấn công.

Cách làm đó phát huy tối đa sở trường của Sancho. Tiền vệ người Anh khuấy đảo hàng thủ của đối phương bằng những pha đi bóng lắt léo. Những hậu vệ cánh của Dortmund cũng sẵn sàng phối hợp dù là chồng biên hành lang trong hay hành lang ngoài. Đó là điều Sancho không có được tại MU.

Thứ hai, đó là chất lượng đối thủ của Sancho. Tại Ngoại hạng Anh, tiền vệ sinh năm 2000 thường xuyên phải đối mặt với những hậu vệ có thể hình cũng như tốc độ. Sancho có tốc độ không tệ nhưng điểm yếu nằm ở nền tảng thể lực. Việc phải đua tốc độ liên tục khiến cho khả năng sáng tạo của Sancho bị hạn chế rất nhiều. Điều này ít xảy ra hơn khi Sancho trở lại Bundesliga.

Lý do thứ ba là tâm lý thoải mái. Với mẫu cầu thủ sáng tạo như Sancho, yếu tố tâm lý rất quan trọng. Khi cầu thủ này được tự do làm theo ý muốn, mọi điều đều có thể xảy ra. Ten Hag có vẻ như đã quá nghiêm khắc với tiền vệ người Anh dẫn đến mâu thuẫn. Tất nhiên, điều này không thể trách ông thầy người Hà Lan bởi hoàn cảnh của MU rất khác với Dortmund.

