10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá: Messi xếp thứ 3, Ronaldo thứ 4

Người hâm mộ bóng đá luôn tranh cãi về việc ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và trí thông minh nhân tạo (AI) giờ đây đã có nỗ lực chấm dứt cuộc tranh luận một lần và mãi mãi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pele, Maradona,… bất cứ ai cũng nằm trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại do người hâm mộ bình chọn.

Nhưng cuộc bình chọn duy nhất 1 người vĩ đại nhất là điều cực khó, nếu không muốn nói là không thể. Liệu những siêu sao trong quá khứ có thể thích nghi với lối chơi hiện đại ngày nay hay không là câu hỏi không thể trả lời. Tương tự như vậy, các ngôi sao ngày nay có thể chơi bóng giỏi trên mặt sân cỏ tệ hại thời xưa hay không như là điều mãi mãi không bao giờ biết.

Messi, Maradona và Ronaldo đều có tên trong Top 10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. ẢNH: MIRROR

Bây giờ, ChatGPT đã đưa ra câu trả lời về việc ai là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Trong Top 10 có tên Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nhưng cả hai không phải là cầu thủ hay nhất lịch sử theo lựa chọn của AI. Đáng chú ý, Ronaldo và Messi là hai danh thủ duy nhất trong Top 10 vẫn còn thi đấu. Hai huyền thoại dẫn đầu trong bảng xếp hạng của ChatGPT đều đã qua đời.

10. Ferenc Puskas

Là một biểu tượng của bóng đá Hungary, Ferenc Puskas được biết đến với khả năng ghi bàn siêu hạng. Puskas ghi được 625 bàn thắng cấp CLB, đồng thời ông có 84 bàn thắng ở cấp độ đội tuyển.

Bắt đầu sự nghiệp ở quê nhà, Puskas chuyển đến gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha Real Madrid vào năm 1958 và giành được 5 chức vô địch quốc gia và 3 cúp châu Âu. Puskas đứng thứ sáu trong danh sách vua phá lưới mọi thời đại cấp CLB.

9. George Best

George Best được xem là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất lịch sử bóng đá sau màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo Manchester United và đội tuyển Bắc Ireland. George Best nổi tiếng với khả năng rê bóng bắt mắt và đầy tinh tế. Best được Manchester United tạc tượng và bức tượng của ông đặt bên ngoài sân Old Trafford.

George Best được MU tạc tượng. ẢNH: GETTY

8. Zinedine Zidane

Tiền vệ người Pháp nổi tiếng với những pha đi bóng uyển chuyển và khả năng ghi bàn ngoạn mục. Là một trong những cầu thủ huyền thoại khác của Real Madrid, Zidane cũng từng chơi bóng cho Cannes, Bordeaux và Juventus.

Những điểm nổi bật nhất sự nghiệp của Zidane là cú vô lê ngoạn mục ghi bàn quyết định giúp Real Madrid thắng Bayer Leverkusen 2-1 trong trận chung kết Champions League 2002, cùng chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 với tuyển Pháp.

7. Franz Beckenbauer

Là hậu vệ duy nhất trong danh sách Top 10, huyền thoại bóng đá Đức được coi là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mọi thời đại ở vị trí của ông. Beckenbauer đã định nghĩa lại ý nghĩa của một trung vệ khi thuật ngữ libero ra đời.

Franz Beckenbauer được gọi là "Hoàng đế". ẢNH: GETTY

Beckenbauer đóng vai trò cực kỳ quan trọng tại Bayern Munich và Tây Đức trong suốt sự nghiệp cực kỳ thành công của ông. Beckenbauer giành được 4 chức vô địch Bundesliga, 3 cúp châu Âu và 1 World Cup khi còn là cầu thủ. Ông cũng từng dẫn dắt tuyển Đức vô địch World Cup 1990 với tư cách HLV trưởng. Người hâm mộ đặt cho Beckenbauer biệt danh “Hoàng đế bóng đá”.

6. Alfredo Di Stefano

Là đồng đội của Ferenc Puskas vĩ đại, cặp đôi này đã tạo nên bộ đôi tấn công hay nhất làng bóng đá lúc bấy giờ. Di Stefano là tiền đạo đa năng, từng giúp Real Madrid thiết lập thời kỳ thống trị trong những năm 1950 và 1960.

Thành tích ghi bàn của Di Stefano cũng ấn tượng không kém với 480 bàn thắng trong sự nghiệp cấp CLB. Los Blancos đã đặt tên một sân vận động mang tên Alfredo Di Stefano. Đó là sân vận động được đội nữ Real Madrid và đội nam Real Madrid Castilla (đội B) sử dụng ở thời điểm hiện tại.

5. Johan Cruyff

Johan Cruyff là đại diện của lối chơi tổng lực đầy mê hoặc. ẢNH: GETTY

Danh thủ người Hà Lan Johan Cruyff có một vị trí không thể phai mờ trong lịch sử bóng đá trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Triết lý bóng đá tổng lực là di sản lớn nhất mà cố huyền thoại Cruyff để lại. Ông là đại diện của lối đá tấn công tổng lực dưới tư cách cầu thủ và nâng tầm nó khi là HLV.

Johan Cruyff đạt được nhiều thành công rực rỡ với Barcelona và Ajax, ông giành được không dưới 10 chức vô địch quốc gia và 3 cúp châu Âu trong sự nghiệp của mình. Johan Cruyff cũng giành ba Quả bóng vàng. Điều đáng tiếc là Johan Cruyff chưa bao giờ vô địch World Cup khi ông cùng tuyển Hà Lan thua đến 2 trận chung kết.

4. Cristiano Ronaldo

Tiền đạo người Bồ Đào Nha là ngôi sao số 1 tại các CLB Manchester United, Real Madrid và Juventus. Ronaldo hiện có 5 quả bóng vàng thế giới, cùng với vô số danh hiệu cấp CLB và tuyển quốc gia. Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Real Madrid với 450 bàn thắng.

Ronaldo và Messi đã cạnh tranh nhau trong hơn 1 thập kỷ. ẢNH: GETTY

3. Lionel Messi

Là đối thủ lớn nhất của Ronaldo trong suốt sự nghiệp, Messi và Ronaldo là hai cầu thủ duy nhất còn thi đấu góp mặt trong Top 10. Messi được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình sau khi Argentina vô địch World Cup 2022.

Lionel Messi có khả năng rê bóng điêu luyện, bản năng ghi bàn và nhãn quan chiến thuật không tưởng. Messi đã đạt được thành công đáng kể với Barcelona, trước khi chuyển sang Paris Saint-Germain, đồng thời chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu tại tuyển Argentina bằng chức vô địch World Cup 2022, Copa America 2021 và siêu cúp thế giới. Messi là cầu thủ giành nhiều quả bóng vàng thế giới nhất lịch sử với 7 lần đăng quang.

2. Diego Maradona

Cố danh thủ người Argentina gần như 1 mình dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 1986, điều mà Lionel Messi tái hiện tại World Cup 2022. Diego Maradona là một nhân vật gần như được Argentina và CLB Napoli tôn vinh như một vị thần. Kỹ năng đi bóng và sáng tạo không giới hạn của Maradona là vũ khí lợi hại trong suốt sự nghiệp thi đấu của ông.

1. Pele

Vua bóng đá Pele là cầu thủ duy nhất trong lịch sử 3 lần vô địch World Cup. ẢNH: DW

Bất chấp tất cả những cái tên lừng lẫy trong danh sách, vua bóng đá Pele vẫn được coi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Cố danh thủ Pele là cầu thủ duy nhất trong lịch sử 3 lần vô địch World Cup. Pele ghi được hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, dù con số này gây nhiều tranh cãi đến tận bây giờ.

Đáng chú ý, Pele chưa bao giờ chơi bóng tại châu Âu, khi phần lớn sự nghiệp cầu thủ của ông là tại CLB Santos và tuyển Brazil, trước khi ông sang Mỹ chơi bóng ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Bất chấp điều đó, vua bóng đá Pele vẫn khẳng định vị trí dẫn đầu trong Top 10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử do AI lựa chọn.

