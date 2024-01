Cuối năm, nhà đất nội đô thanh khoản tăng mạnh vì loạt lý do này

Là một người đang có nhu cầu tìm mua nhà đất thổ cư ở phân khúc 10 – 12 tỷ, anh Tú (45 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho hay, mới đầu tuần anh cùng môi giới xem 2 căn nhà trong ngõ ở đường Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ). Hai căn trên anh đều khá ưng ý vì phù hợp các tiêu chí anh đang tìm, sau đó anh hẹn chủ nhà cuối tuần sẽ cùng vợ xem lại để chốt. Tuy nhiên, chỉ ngày hôm sau môi giới đã thông báo cả 2 căn trên đều có người đặt cọc.

Cũng là một người tìm mua nhà phân khúc trên, chị Phạm Minh Huệ (38 tuổi, Bắc Ninh) mới chốt mua thành công lô đất 52m2 với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng trên địa bàn quận Ba Đình. Chị Huệ chia sẻ: “Tôi có tiền mặt 10 tỷ đồng, giờ tôi đang làm thủ tục để vay ngân hàng khoản tiền làm kinh phí xây dựng. Hồi giữa năm, tôi tìm phân khúc nhà đất thổ cư tối đa 10 tỷ, để sẵn ở được luôn. Nhưng thời gian gần đây, khi các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất nên tôi mạnh dạn vay thêm vốn để mua lô đất lớn hơn, lại được xây mới theo ý mình”.

Nhà đất nội đô có giao dịch tăng cao dịp cuối năm

Anh Trịnh Phương (46 tuổi) – nhà đầu tư kiêm môi giới phân khúc biệt thự trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũng chia sẻ, khoảng 2 tháng gần đây lượng khách tìm mua biệt thự và nhà liền kề đã sôi động trở lại. Chỉ tính trong quý 4 cuối năm, anh Phương đã giúp khách hàng chốt mua 3 căn biệt thự và 2 căn liền kề tại Khu đô thị Xuân Phương.

“Tuy giá bán vẫn đang đi ngang nhưng lượng khách tìm kiếm tăng hơn, số hợp đồng mua bán chốt thành công cũng đã rục rịch trở lại. Trong khi những tháng đầu năm hầu như không có khách hàng nào giao dịch” – anh Phương thông tin.

Cũng theo anh Phương, sở dĩ các giao dịch mua bán nhà đất tăng lên trong thời gian này, chủ yếu do lãi suất huy động đồng loạt giảm sâu. Những nhà đầu tư có tiền mặt gửi ngân hàng, nay họ chuyển hướng dòng tiền sang nhà đất nội đô; bên cạnh đó, một số khách hàng có nhu cầu vay vốn, khi lãi suất vay giảm họ cũng mạnh dạn vay mua nhà.

Loạt ngân hàng giảm lãi suất, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng quan tâm thị trường BĐS dịp cuối năm

Ngoài ra, theo anh Tùng – một môi giới phân khúc đất thổ cư lâu năm tại Hà Nội, thì ngoài lý do ngân hàng giảm lãi suất, dịp cận Tết tỷ lệ các giao dịch thành công cao hơn hẳn còn vì một số lý do khác nữa.

“Chủ nhà kẹt tiền, sau thời gian “gồng”, nhiều người thực sự bị đuối dòng tiền nên tranh thủ chốt bán trước Tết. Ở một vài sản phẩm đã xuất hiện tình trạng “bán bằng mọi giá”.

Thứ hai, do tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội bán được” của một số chủ nhà khi thấy thị trường nhen hóm hồi phục. Nhóm này dù không quá kẹt tiền nhưng không phải dư giả (ở tình trạng sắp hết tiền để gồng). Vì lo sợ sau Tết sẽ khó bán nên nhà đầu tư tranh thủ thời điểm nhu cầu mua nhà cận Tết có thể tăng để gửi môi giới rao bán.

Theo chia sẻ của các môi giới lâu năm, hiện mức giá nhà phố và đất nền đã trở về ngưỡng khá tốt. Bản thân chủ nhà không “hô/hét” giá như giai đoạn trước. Việc thoả thuận giữa bên bán và bên mua cũng dễ chịu hơn. Có thể do các áp lực về kinh tế khó khăn, thanh khoản yếu… khiến chủ nhà thay đổi cách tiếp cận người mua. Thay vì cố giữ giá, không chịu thương lượng thì thời điểm cận Tết do muốn thu dòng tiền về nên có “nới” so với trước.

Cuối năm cũng là mốc thời gian khiến các nhà đầu tư "mua nhanh bán nhanh"

Tuy vậy, theo môi giới, giá tốt này có thể chỉ xuất hiện ở giai đoạn thị trường trước Tết. Sau Tết, hoặc chủ nhà sẽ giữ sản phẩm chờ thị trường phục hồi, hoặc bán ra với giá khác. "Giai đoạn 15 đến 20 ngày trước Tết là thời điểm tốt nhất để đi mua, có thể thuơng lượng được giá tốt", một môi giới cho biết.

Khảo sát giá nhà phố riêng lẻ và đất nền bán ra ở thời điểm này cho thấy, mức giá hiện đã hạ từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng/sản phẩm so với giá thị trường chung. Phần lớn do chủ nhà kẹt tiền cuối năm nên muốn bán ra nhanh/gấp để thu lại dòng tiền. Tuy vậy, thanh khoản nhìn chung vẫn chưa thể gọi là sôi động.

"Đây thực sự là giai đoạn nên xuống tiền mua hơn là nên bán. Nhiều căn nhà, mảnh đất giá tốt đang được các chủ nhà “chịu chốt”. So với giá đưa ra đầu năm, mức giá hiện tại đã hạ nhiệt khá nhiều", một môi giới lâu năm về nhà phố tại Hà Nội chia sẻ.

Theo nhận định của chuyên gia kinh tế, gần đây, thị trường bất động sản đang có nhiều tín hiệu khá tích cực nên một số nhà đầu tư không còn cắt lỗ hoặc giảm giá sâu. Một phần nguyên nhân là do nhà đầu tư có thể tiếp cận được vốn ngân hàng với mức lãi suất ưu đãi. Với nhà đầu tư đang gánh lãi suất cao, họ có thể chuyển đổi sang vay ngân hàng khác với lãi suất thấp hơn. Chính những điều này đã giúp giảm áp lực đáng kể cho nhà đầu tư. Đây cũng là lý do mà chủ nhà đất có thể xoay sở với khoản nợ thêm nữa. Đồng thời, thị trường bất động sản cũng đang có dấu hiệu hồi phục, do đó, họ kỳ vọng giá sẽ sớm tăng để thoát hàng.

Ông Lê Bảo Long - Giám đốc Chiến lược của Batdongsan.com.vn - nhận định bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực vừa túi tiền hoặc có tiến độ thanh toán linh hoạt sẽ là một trong những phân khúc phục hồi sớm nhất trên thị trường. Bởi vì, sở hữu nhà để ở vẫn là nhu cầu thiết yếu trong 1 đất nước có dân số liên tục tăng.

