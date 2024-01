Cuối năm, ngân hàng liên tục phát mãi nhà, biệt thự khủng hàng trăm tỷ… bất thành

Mới đây (ngày 3/1), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Nam Đà Nẵng thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam, trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) do ông Lê Bá Huy (Huy "máy nổ") làm giám đốc.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất rộng hơn 2.293 m2 tại số 404 Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) cùng hai hạng mục tài sản thế chấp khác của Công ty tại quận Liên Chiểu.

Ngân hàng rao bán lần 2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà cổ tại Đà Nẵng của ông Lê Bá Huy (Huy "máy nổ")

Giữa tháng 12/2023, ngân hàng đã rao bán lần một tài sản trên nhưng bị "ế" do không có người tham gia. Ở lần này, giá khởi điểm giữ nguyên là hơn 246 tỷ đồng.

Theo Agribank, số nợ thế chấp từ tài sản trên tính đến ngày 29/6/2023 là hơn 355 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc hơn 133 tỷ đồng và hơn 3,7 triệu USD cùng nợ lãi hơn 75 tỷ đồng và 2,4 triệu USD.

Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 30/6/2023 cho đến khi DN trên trả hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Trước đó, hồi tháng 11/2023, cũng tại Hội An, Ngân hàng Agribank thông báo bán đấu giá 11 căn nhà ở trung tâm phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam), trong đó có những căn nhà cổ liền kề nhau thuộc vùng lõi di sản phố cổ Hội An.

Trong số đó, có tài sản diện tích lên tới hơn 340m2. Giá đấu khởi điểm các tài sản này thấp nhất là 8,5 tỷ đồng và cao nhất lên tới 71,179 tỷ đồng. Tổng giá trị của 11 tài sản đảm bảo nói trên (tính theo giá khởi điểm) lên tới hơn 252 tỷ đồng. Được biết, giá khởi điểm của các tài sản này không thay đổi so với mức giá khởi điểm được công bố trong thông báo đấu giá lần gần nhất, cuối tháng 10/2023.

Còn tại Hà Nội, những ngày cuối tháng 12/2023, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Ba Đình mới thông báo phát mại tài sản đảm bảo của CTCP Sản xuất và Thương mại hoá chất An Phú (Công ty An Phú). Đó là ngôi biệt thự diện tích 300m2 tại địa chỉ BT2-7 Khu Đô thị mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Rất nhiều biệt thự, tài sản là BĐS được ngân hàng rao bán lần 2, thậm chí lần 3

Ngôi biệt thự được Vietcombank mô tả là xây 3 tầng, diện tích xây dựng 108m2, diện tích sàn hơn 315m2, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, thích hợp để ở và cho thuê. Đây là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty An Phú theo hợp đồng thế chấp được lập tháng 12/2011.

Công ty An Phú do ông Nguyễn Văn Quế (chủ tài sản) làm giám đốc. Công ty này được thành lập từ năm 2001 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, nhập khẩu và phân phối hoá chất.

Được biết, trước đó ngày 1/12/2023, Chi Cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm cũng đã thông báo bán đấu giá căn biệt thự với giá khởi điểm 69,96 tỷ đồng (cao hơn 6,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm vừa được Vietcombank công bố) song đã thất bại trong việc tìm người mua lại tài sản này.

Điều đáng nói, cách đây hơn 2 năm (tháng 10/2021), Vietcombank từng thông báo bán đấu giá chính tài sản này với mức giá khởi điểm chỉ 35,55 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì ngân hàng vẫn không thể thanh lý được căn biệt thự dù giá khởi điểm khi đó chỉ tương đương gần một nửa so với mức giá hiện tại.

Đơn vị Quản lý nợ và Khai thác tài sản của 1 ngân hàng nhóm big 4 cũng vừa thông báo bán đấu giá lần 3 căn nhà tại phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngôi nhà nằm trên khu đất 160m2 với diện tích sàn hơn 287m2. Ở lần đấu giá này, phía ngân hàng rao bán căn nhà trên với giá 54 tỷ đồng.

Tại lần đấu giá hồi tháng 6/2023, tài sản này được thông báo giá khởi điểm là 71,4 tỷ đồng, tương đương hơn 446 triệu đồng mỗi m2.

Mức giá này cũng giảm mạnh so với lần đầu được chào đấu giá tháng 8/2022. Khi đó, căn nhà được định giá khởi điểm từ 107 tỷ đồng, tương đương khoảng 668 triệu đồng mỗi m2.

Như vậy, sau hơn 1 năm, căn nhà này được đại hạ giá tới 53 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm ở lần rao bán này đã giảm 50% so với rao bán lần đầu vào tháng 8 năm ngoái. Từ mức giá khởi điểm lên đến gần 700 triệu đồng/m2, ngân hàng đã “đại hạ giá” xuống chỉ còn hơn 337 triệu đồng/m2.

