Chủ chung cư mini và những "lợi nhuận kép" ít người biết

Chị Minh Hà – người đang ở trọ tại căn chung cư mini trên quận Cầu Giấy cho hay, hai vợ chồng chị và con gái thuê phòng 35 m2 tại tòa chung cư mini này. Theo quy định của chủ nhà, các phòng đều có công tơ điện riêng, giá điện là 4.000 đồng/số. Nước không có công tơ riêng nên chủ thu 100.000 đồng/người.

“Tiền thuê nhà 5,5 triệu/tháng chưa kể điện, nước. Vì có con nhỏ nên trung bình mỗi tháng gia đình tôi dùng khoảng 800 – 1 triệu/tháng tiền điện, 200 nghìn tiền nước. Tính cả tiền internet và vệ sinh nữa thì tổng chi phí khoảng 7 triệu đồng/tháng” – chị Hà chia sẻ.

Ngoài tiền thuê phòng, người ở trọ phải chấp nhận gánh thêm loạt "phí dịch vụ" do chủ nhà quy định

Cũng chung cảnh thuê trọ, Vũ Hoàng Anh (27 tuổi, nhân viên văn phòng thuê nhà tại một căn chung cư mini quận Đống Đa) cho biết: "Em đang ở trọ cùng một người bạn với giá thuê 4 triệu/phòng. Tiền điện 3.800 đồng/số, giá nước là 28.000 đồng/khối. Ngoài ra, mỗi tháng phát sinh tiền internet 100 nghìn/tháng; thang máy 100 nghìn/tháng; trông xe 100 nghìn/tháng, vệ sinh 15.000 đồng/tháng…".

Giá điện và giá các dịch vụ khá cao, tuy nhiên do phòng trọ mới xây lại tiện giao thông nên Hoàng Anh vẫn chấp nhận mức thu như vậy và cho rằng vì "đây là giá chung rồi, ở khu nào cũng vậy thôi thậm chí có nơi giá điện còn 4.500 đồng/số".

Cũng vì giá điện đắt đỏ nên Hoàng Anh và bạn cùng phòng chỉ sử dụng các thiết bị điện khi thực sự cần, đặc biệt là điều hòa.

Người thuê trọ tại các chung cư mini "gánh" thêm cả chục loại phí ngoài tiền thuê nhà

"Ngày thì tụi em đi làm, buổi tối về nhưng 10h mới bật điều hòa tới gần sáng lại tắt. Với bình nóng lạnh em cũng chỉ bật khi thực sự lạnh, chứ không lạm dụng… Dù rất tiết kiệm nhưng mỗi tháng cũng phải từ 800 – 1 triệu đồng tiền điện" – Hoàng Anh than thở.

Khá nhiều căn chung cư mini tự phát được nhiều người dân tự xây dựng

Chàng trai 27 tuổi cho hay, với thu nhập 15 triệu/tháng, riêng tiền thuê phòng đã “ngốn” một khoản tối thiểu khoảng 3 triệu/tháng.

“Đấy là đã chia đôi với bạn còn nếu ở một mình thì mình phải trả tới 5 - 6 triệu tổng tiền phòng và các chi phí phụ. So với mức thu nhập thì đây là con số cao nhưng vì gần chỗ làm, xung quanh cũng đầy đủ tiện ích như giao thông, chợ, phòng hiệu thuốc,... nên cũng cố tiết kiệm để ở” – Hoàng Anh nói thêm.

Trong vai một người mua nhà, tôi được anh Phạm Trung Đ. – chủ một chung cư mini trên đường Láng (Cầu Giấy, Hà Nội) – với 18 phòng cho thuê, cho biết mỗi phòng có giá thuê từ 2,8 triệu – 3,5 triệu/tháng. Tổng nguồn thu từ tiền phòng mỗi tháng khoảng 50 - 55 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo người đàn ông này nguồn thu không chỉ dừng lại ở con số trên, mà còn ở hàng loạt các dịch vụ đi kèm, như bán tạp hóa, giặt là và “phí quản lý”.

Chủ nhà "tiết lộ" hàng chục nguồn thu nhập phụ ngoài tiền thuê nhà

Người đàn ông tên Đ. tiết lộ: “Hàng tháng, tiền phụ thu từ điện, nước, internet, thang máy, trông giữ xe, vệ sinh,... gọi nôm na là phí quản lý giúp chủ nhà có thêm một khoản thu nhập tương đương lương một người đi làm. Ngoài ra, tiền điện và nước sinh hoạt của gia đình cũng không phải bận tâm”.

Cũng tại tầng để xe, hai vợ chồng người chủ tên Đ. còn kiêm thêm dịch vụ giặt khô và một siêu thị mini, bán các loại như trứng, mì tôm, dưa cà, đồ uống,.. “Đây là dịch vụ không bắt buộc nhưng lại thiết yếu. Vừa trông giữ xe vợ chồng tôi tranh thủ kiếm thêm nên cũng có thêm một khoản”– ông Đ. nói.

Theo khảo sát, trên địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy,… rất nhiều chung cư mini nằm trong ngõ nhỏ với sức chứa từ 10 – 30 phòng đều có mô hình tương tự.

Ngoài tiền phòng trọ, mức giá chung đối với điện, nước, “phí dịch vụ” thường cao hơn hẳn so với giá nhà nước quy định. Như “luật bất thành văn”, người thuê trọ dù bất bình nhưng đều phải chấp nhận giá đó coi như "giá chung" của thị trường.

Liên lạc với số điện thoại được những chủ tài khoản cho thuê phòng gắn trên các bài viết, những người được cho là quản lý hay chủ phòng trọ thẳng thắn cho hay: "Đó là mức giá chung rồi em ơi, ở khu này giá như vậy hết mà".

Thực tế, nhu cầu về nhà ở tăng cao, để đáp ứng nhu cầu, việc chung cư mini được xây dựng ngày càng nhiều tỉ lệ thuận với giá cho thuê của các căn hộ này ngày càng tăng.

Để biện hộ, nhiều người cho rằng do giá điện, nước tăng, chi phí vật tư làm nhà đắt đỏ. Hay một lý do khác đó là giá nhà đất tăng cao, khiến giá thuê căn hộ cũng cao hơn nhiều so với những năm trước. Và câu nói "giá chung" vẫn đang trở thành lời biện hộ hợp lý nhất của các chủ trọ hay những người cho thuê phòng.

Tại Hà Nội, các chung cư mini thường có quy mô từ 5 đến 10 tầng, nằm xen kẽ ở các khu có mật độ dân cư, người lao động, học sinh, sinh viên đông đúc, thuộc các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm...

Từ năm 2018, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các quận, huyện thống kê số lượng nhà chung cư mini trên địa bàn quản lý, tuy nhiên đến nay Hà Nội chưa công bố số lượng chung cư này.

Nguồn: [Link nguồn]