Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của chàng trai Đức và cô gái Việt

"Lần đầu tiên nhìn thấy Loan, tôi đã thốt lên trong lòng 'cô gái này thu hút quá'", Jan nhớ lại khoảnh khắc gặp mặt Loan tại một buổi tụ tập của lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), Trường kinh doanh WHU (Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung) cuối tháng 9/2019.

Jan "lạc" sang lớp này từ một sự nhầm lẫn của trường về thời gian học một lớp cao học khác nên đề nghị anh chuyển sang MBA.

"Trong buổi phỏng vấn thi tuyển, một người của hội đồng tuyển sinh đùa tôi rằng WHU còn có nghĩa là 'Wir heiraten untereinander'" (Chúng tôi cưới lẫn nhau). Không ngờ sự nhầm lẫn và câu nói đùa này lại trở thành định mệnh của tôi", chàng trai Đức chia sẻ.

Loan và Jan trong khóa học International module tại Mỹ, tháng 11/2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rung động từ lần đầu nói chuyện cũng là cảm giác của Loan Nguyễn, cô gái Sài Gòn từ bỏ vị trí quản lý marketing của một công ty thuộc lĩnh vực ăn uống để đi du học.

Nhập học sau các bạn một tuần nên những ngày đầu Loan cảm tưởng mình như khách lạ trong ngôi nhà mọi người đã quen nhau. Chỉ tới buổi gặp mặt của lớp, cô mới giao lưu với nhóm bạn.

"Khi nghe Jan giới thiệu mình 22 tuổi, vừa đi làm vừa đi học, tôi đã rất ngạc nhiên", Loan hồi tưởng. Năm đó cô 30 tuổi và hầu hết bạn bè trong lớp đều xấp xỉ tuổi cô.

Sự tình cờ của số phận còn tạo thêm cơ hội cho họ. Căn hộ Jan thuê cách chỗ Loan ở chỉ chừng 10 phút đi bộ. Để tiếp cận cô gái đã "hớp hồn" mình, Jan thường đứng đợi ở trạm xe điện, canh giờ cô đi học để được cùng đến trường.

Chỉ sau hơn hai tuần, anh chàng đề nghị cùng nhau học nhóm. Loan ngạc nhiên và từ chối vì "cậu học giỏi vậy, đâu cần học nhóm với ai". Chàng trai lại lấy cớ gọi điện thoại trao đổi bài. "Mất công quá, thôi học chung đi", tin nhắn của Loan khiến Jan sướng rơn.

Từ hôm đó, họ dính nhau như đôi sam. Loan không ngăn được những cảm xúc của mình với Jan, nhưng cũng khó chấp nhận việc thích một người trẻ hơn mình 8 tuổi và càng không muốn ai biết về mối quan hệ này. Nhiều lần, dù Jan đang nắm tay nhưng chỉ cần thấy bạn bè từ xa, cô liền giật tay anh ra và bước nhanh hơn để tạo khoảng cách.

Mãi đến buổi tiệc Giáng sinh, khi bạn bè trong lớp cố tình ghép đôi hai người nhảy với nhau như để nói "tụi này biết hết rồi", Loan mới thừa nhận tình cảm của mình mà không còn bận tâm về cách biệt tuổi tác.

Chương trình học thạc sĩ đã cho họ những kỷ niệm tuyệt vời. Ngoài chuyến đi Mỹ, họ được đi thêm Ấn Độ, sau đó là tranh thủ những ngày học online phòng Covid mà được vi vu khắp Việt Nam trong hơn ba tháng.

Thời đi học vô lo cũng kết thúc. Sau khi tốt nghiệp, Jan quay lại công ty cũ. Loan bắt đầu hành trình tìm việc trong bối cảnh thị trường việc làm ở Đức trở nên cạnh tranh khốc liệt sau đại dịch. Chưa có kinh nghiệm làm việc quốc tế và tiếng Đức còn hạn chế, cô gái Việt vẫn theo đuổi ngành marketing, làm về nhãn hàng, thương hiệu nên càng nhiều thách thức.

Có những lần Loan đã vượt qua bốn vòng thi, dành rất nhiều thời gian làm nghiên cứu thực tế, được đánh giá cao, nhưng cuối cùng vẫn không được chọn do ứng viên khác nói tiếng Đức tốt hơn hoặc đã có kinh nghiệm ở thị trường châu Âu.

"Lần đầu tiên tôi cảm thấy tại sao kiếm một công việc lại khó khăn tới vậy. Tại sao phải cố gắng chứng tỏ mình ở đây?", cô chia sẻ. "Tôi so sánh mình với bạn bè ở quê đã có những bước thăng tiến lớn và thậm chí hoài nghi liệu quyết định đi du học có đúng không?".

Những áp lực khiến Loan không thể tâm sự với gia đình hay bạn bè. Chỉ có Jan hiểu. Khi cô khóc anh nghe, cô buồn anh chọc cười. Lúc cô ủ rũ, anh đưa cô ra ngoài cho khuây khỏa. Lúc cô tiêu cực, so sánh mình, anh luôn động viên "người em cần vượt qua duy nhất là bản thân mình chứ không phải ai khác".

Nhờ anh, Loan cảm thấy cuộc sống ở Đức vẫn tươi đẹp và lựa chọn đi học vẫn đúng đắn, vì đã có được những trải nghiệm như cô hằng mong muốn và gặp được tình yêu của đời mình. Cô lại nỗ lực tìm việc, luyện phỏng vấn và có những đêm thức muộn để làm nghiên cứu. Niềm vui vỡ òa vào đầu năm 2022 khi cuối cùng cô cũng tìm được công việc như ý. Hiện Loan Nguyễn là quản lý marketing ngành hàng nước rửa tay tại một công ty tiêu dùng đa quốc gia ở Đức.

"Hành trình xin việc gian nan nhưng cô ấy rất quyết tâm và cũng có một chút cứng đầu, nhưng điều đó càng làm tôi yêu cô ấy hơn", Jan, người đang làm việc cho một tập đoàn viễn thông ở Đức nói.

Jan cầu hôn Loan trong chuyến đi chơi nước Pháp, tháng 6/2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô gái Việt chia sẻ sự xuất hiện của Jan trong đời khiến cô cảm thấy "không cần phải trưởng thành". Mọi khó khăn đều có anh giải quyết và mọi kế hoạch trọng đại của anh đều xoay quanh cô. Ví dụ khi được mời đi học ngắn ngày ở Mỹ lúc mới yêu hơn một tháng, Jan đã từ chối vì biết cô gái của mình không muốn đi học nữa. Hay khi muốn xin phép bố mẹ Loan cho phép cô chuyển về thành phố Hamburg cùng mình, anh đã luyện nói từng câu tiếng Việt để nói chuyện.

"Ba mẹ mình có cuộc hôn nhân không hạnh phúc và việc chứng kiến nhiều cặp xung quanh tan vỡ khiến mình từng cảm thấy hôn nhân thật đáng sợ", Loan nói. Đi học cũng là một cách để cô thoát khỏi ràng buộc của hôn nhân. "Nhưng sự xuất hiện của anh ấy đã thay đổi tất cả", cô nói.

Yêu Loan, Jan cũng trưởng thành hơn. Bạn bè trong lớp ai cũng nhận ra anh chàng bớt háo thắng và bắt đầu quan tâm hơn đến cảm xúc của người xung quanh. Loan không chỉ giúp anh mở rộng mạng lưới bạn bè, còn giúp anh nhìn nhận mọi người và sự việc từ nhiều góc độ khác nhau. Vốn là một chàng trai thích đa dạng văn hóa, yêu một cô gái Việt khiến anh trở nên "nghiện" đồ ăn Việt. Mỗi ngày công việc bận tới đâu, Jan vẫn học tiếng Việt vì muốn nói chuyện với bạn bè và gia đình cô.

Cả hai đều cảm thấy duyên phận kỳ diệu đã cho họ gặp gỡ. Từ ngày mới quen cả hai đã có thể nói chuyện không ngừng nghỉ về đủ đề tài, từ vũ trụ, tên lửa, chiến tranh, kinh tế chính trị thế giới, cho đến văn hóa, phim ảnh. Jan mở ra trong Loan nhiều kiến thức chưa từng biết.

"Hạnh phúc đơn giản mỗi ngày chỉ là những bữa cơm thuần Việt mà anh ăn không ngớt lời khen, hay khi nghe anh cố gắng học tiếng Việt với những câu hài hước từ Duolingo như 'Con ong cắn con chó', 'Đây là một con cá hay một cái ca?'", Loan kể.

Đám cưới của Jan và Loan được tổ chức vào tháng 1/2023, tại TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi tình yêu chín muồi và công việc ổn định, Jan đã tham khảo ý tưởng của gia đình và bí mật lên kế hoạch cho một chuyến du lịch chỉ hai người tại Pháp.

Trong một buổi chụp hình, khi nhiếp ảnh gia yêu cầu Loan quay mặt đi để chụp ảnh thì lúc cô quay lại đã thấy chàng trai quỳ xuống và nói: "Em ơi, will you marry me?" (Lấy anh nhé?). Nhìn vào mắt cô, anh run run trải lòng những lời đã chuẩn bị từ trước.

"Bao nhiêu lo lắng, hào hứng và vụng về hòa làm một vào khoảnh khắc cô ấy đồng ý. Tôi cảm tưởng mình trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất vì có được cô gái vừa tốt bụng, vừa xinh đẹp này", chàng trai Đức chia sẻ.

Đôi uyên ương đã viết nên cái kết có hậu cho chuyện tình của mình bằng một đám cưới để lại cảm xúc trong lòng bạn bè tham gia tại Sài Gòn vào mùa xuân năm 2023.

Trong những chương tiếp theo của cuộc đời họ, họ đặt mục tiêu nắm tay nhau đi khám phá thật nhiều vùng đất mới.

