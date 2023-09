Tìm ra ngày chị em 'mất hứng' tệ nhất trong tuần

Stress, sự đơn điệu, mệt mỏi, thực đơn không lành mạnh, chỉ là số ít lý do chị em mất hứng. Các chuyên gia tình dục, đứng đầu là TS. Tammy Nelson bác sĩ tâm lý trị liệu kiêm tác giả “Getting the Sex You Want” cẩm nang nổi tiếng về chủ đề mối quan hệ vợ chồng, nhấn mạnh, ham muốn thầm kín ở phụ nữ phức tạp hơn nam giới và phụ thuộc nhiều vào yếu tố cảm xúc, trong khi cánh mày râu chủ yếu tập trung vào thể chất.

Ngàn lẻ một thủ phạm tụt giảm ham muốn

Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu mới nhất do các nhà khoa học Đại học Southampton và College London thực hiện với sự tham gia của gần 7000 tình nguyện viên phụ nữ và 5000 nam giới, libido người đẹp có nửa thứ hai ổn định (hôn nhân) thường bắt đầu suy giảm.

Thứ hai tâm trạng bất mãn và căng thẳng do áp lực công việc khiến nhiều người đẹp mệt mỏi, thờ ơ với nhu cầu gần gũi.

Thiếu trao đổi thông tin và tình cảm lỏng lẻo với đối tác là nguyên nhân người đẹp mất hứng gần gũi được các nhà nghiên cứu điểm danh nhiều nhất. Tuy nhiên đôi lúc vấn đề phức tạp hơn và có thể liên quan đến yếu tố sức khoẻ, như tình trạng khô hạn vùng kín, hay HSDD (Hilibidemia), hội chứng lãnh cảm tình dục.

Lười yêu nhau nhất vào ngày…thứ hai hàng tuần!

Ngạc nhiên hơn, như kết quả những nghiên cứu mới nhất do TS. Dan Kopf, chuyên gia Sinh lý học thuộc Quartz, cổng thông tin danh cho gia đình tiến hành, ngày cụ thể trong tuần cũng tác động đến thực tế người trong cuộc thờ ơ với “chuyện ấy”.

Các nhà khoa học không hoài nghi, thực tế đông đảo dân lao động lười yêu nhau nhất vào ngày…thứ hai hàng tuần!

Tại sao thứ hai hàng tuần nhiều người mất hứng gần gũi ? Ai trong các bạn tối thiểu đã một lần nghe nói đến “I hate mondays”, phim hài Ba Lan nổi tiếng công chiếu 1971, tác phẩm nhân vật chính cả ngày khổ sở vật lộn với hàng loạt rủi ro? Té ra thứ hai hàng tuần là thời khắc đen tối, cả về phương diện sinh hoạt thầm kín.

Chính vào ngày này, thậm chí các cặp hôn nhân hoà thuận cũng rất hiếm khi yêu nhau. TS. Dan Kopf chuyên gia cổng thông tin Quartz đã rút ra kết luận như thế, sau phân tích số liệu kinh doanh của Instacart (công ty cung ứng hàng tạp hoá tại Mỹ và Canada). Thống kê kết quả kinh doanh nhiều năm cho thấy, thứ hai hàng tuần có con số tiêu thụ BCS (bao cao su) thấp nhất.

Thực tế có thể chứng minh giả thiết, thứ hai thiên hạ lười yêu nhau nhất.

Hiện tượng lười yêu ngày đầu tuần, được chuyên gia, TS. Dan Kopf lý giải bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó quan trọng nhất là tâm lý nặng nề do sự bắt buộc trở lại (hoặc bắt đầu) công việc sau thời gian thoải mái 2 ngày nghỉ cuối tuần và stress gắn với áp lực nghĩa vụ hàng ngày.

