Thái độ của người vợ kiếm nhiều tiền hơn khiến chồng cứng họng

Tư vấn của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy thông cảm và xin chia sẻ những gì mà bạn đã gặp phải trong thời gian qua. Tôi cũng từng tư vấn và chứng kiến nhiều cặp vợ chồng gặp trục trặc, thậm chí ly dị vì những vấn đề nảy sinh khi người vợ tiến nhanh hơn hoặc có thu nhập cao hơn hẳn đức lang quân. Những mâu thuẫn này cũng bắt rễ từ suy nghĩ cố hữu của người Á Đông.

Tôi nói thẳng là rắc rối ở đây không phải ở vợ anh mà ở anh, nhưng anh cũng giống như đa số đàn ông Việt luôn mặc định mình là “cấp trên” của vợ. Tại sao chồng cứ phải là rụ cột gia đình, và mặc định phải lo toan kinh tế. Những gia đình có chồng thành đạt, kiếm nhiều tiền hơn vợ thì dễ hạnh phúc hơn?

Điều này vô tình tạo một sức ép tới các đấng mày râu, khiến các bạn luôn muốn mình phải hơn vợ. Khi không được như vậy thì tự ái, tổn thương vì bị những người xung quanh xì xào, cho rằng “ăn bám”, “núp váy” vợ.

Họ quên rằng ngày nay nam nữ bình đẳng, họ được học hành đào tạo như nhau thì người này tiến nhanh hơn người khác là chuyện bình thường. Nếu tôi có người vợ như anh tôi khuyến khích cô ấy phấn đấu để tiến bộ hơn. Còn việc thất bại trong kinh doanh của mình đâu phải tại vợ mà do mình không gặp may trên thương trường. Đây là tình trạng chung của kinh doanh bất động sản hiện nay chứ đâu phải mình anh.

Chuyện gia đình thành “quán trọ” cũng không phải do vợ quá say mê thăng tiến mà do cả hai. Việc con gái đến tuổi biết yêu nó có “bạn nọ bạn kia” cũng không sao cả. Nếu vợ quá bận thì bố vẫn có thể hướng cho con gái biết cư xử với bạn trai thế nào cho đúng miễn là nó vẫn học tốt được thầy yêu bạn mến là được. Vậy những nhà chỉ có toàn con gái thì khoán trắng hết cho vợ dạy con à? Anh không nên trách vợ về việc ấy. Điều đáng trách cô ấy là thiếu cảm thông với chồng trong lúc chồng gặp khó khăn trong công việc. Nhưng nếu anh cứ vững vàng vượt khó và động viên vợ phấn đấu cô ấy sẽ cảm động và đối xử tốt với anh.

Từ xưa đến nay chúng ta đã quá quen với việc vợ hy sinh đảm đang mọi việc gia đình cho chồng phấn đấu lo sự nghiệp. Giờ anh hãy là người chồng hy sinh tạo điều kiện cho vợ phấn đấu. Anh sẽ là người chồng của thời đại mới được mọi người ngưỡng mộ noi theo. Những ai cho là anh kém cỏi, hèn hạ, núp váy vợ là những người lạc hậu mang nặng đầu óc phong kiến lỗi thời thì chấp làm gì.

Chúc anh thành công có người vợ giỏi, con ngoan gia đình hạnh phúc.

Không nên lên án niềm đam mê và khát vọng của vợ vì sự ích kỷ của mình. Nếu cứ nghĩ chuyện vợ giỏi hơn mà tự ti, mà ích kỉ rồi tự cho mình thua kém, hèn hạ vì không bằng vợ, đó mới là một người chồng không xứng đáng. Việc nghĩ thua hay kém vợ chính là do tư tưởng của đàn ông cái gì cũng phải hơn vợ là lạc hậu rồi. Huống chi anh từng là người rất thành đạt. Đừng bao giờ vì sự hẹp hòi của bản thân mà phá vỡ đi hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc chỉ có được khi cả hai cùng đồng tâm hiệp lực mà thành.

Tôi tin là anh sẽ thành công và có niềm hạnh phúc mà nhiều người mơ ước.