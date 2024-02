Tâm sự day dứt của bà mẹ có con trầm cảm, tay chằng chịt vết dao cứa

Tư vấn của chuyên gia tâm lý: Chuyên gia giáo dục, TS. Vũ Thu Hương Chào mẹ! Trầm cảm là một dạng biến động tâm lý có nhiều nguyên nhân. Khi mắc chứng trầm cảm, người bệnh khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, có nhiều suy nghĩ tiêu cực và hành vi bất thường. Trầm cảm là biến động tâm lý nên dễ lây lan. Khi sống cạnh một người bị trầm cảm, mẹ sẽ liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực. Đôi khi, mẹ nói chuyện với một người cách xa cả ngàn cây số nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của họ và bị ảnh hưởng. Vì thế, khi chăm sóc con bị trầm cảm, mẹ cảm thấy bất an và lo lắng là điều đương nhiên. Để giúp đỡ con, mẹ cần làm những việc như sau: - Mẹ nên đưa con đi du lịch. Thay đổi môi trường sẽ giúp con có cảm giác tươi mới, thoải mái và giúp bạn ấy ngay lập tức thấy dễ chịu hơn. Du lịch cũng giúp hai mẹ con tăng sự gắn kết, dễ dàng trò chuyện, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ để giúp con quên đi những khó khăn hiện tại. - Mẹ nên giúp con thay đổi môi trường sống. Sơn lại nhà, bố trí lại đồ đạc, chuyển trường, thay đổi lịch sinh hoạt… Mọi việc đều có thể giúp con ổn định tâm lý. Nếu mẹ thuê thợ làm trong lúc hai mẹ con đi du lịch, dành cho con một bất ngờ thì hiệu quả càng cao. - Phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất là tìm nguyên nhân của sự bất ổn tâm lý này. Khi đó, chúng ta xử lý dứt điểm nguyên nhân đó thì tình trạng trầm cảm sẽ chấm dứt. Mẹ cố gắng đừng để con rơi vào tình trạng cũ. Với một người từng bị trầm cảm, cứ gặp phải đúng nguyên nhân cũ thì bệnh sẽ tái phát. Do vậy, mẹ cần lưu ý hỗ trợ người bệnh tránh xa các nguyên nhân trầm cảm của riêng họ. Chúc hai mẹ con bình an!