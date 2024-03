Suy nghĩ "không làm vẫn có ăn", các hot girl tìm kiếm “sugar daddy"

Câu chuyện "sugar baby" đang trở thành tâm điểm khi hàng loạt những cô nàng công khai "làm nghề" này và tự hào về nó. Một hot girl nhiều người theo dõi đến từ Mỹ và Canada được tặng túi Hermes Birkin trị giá hơn 30.000 USD, trang sức Cartier. Cô cũng không ngần ngại tiết lộ danh sách mua sắm vô tận gửi cho sugar daddy để đòi hỏi nhiều quà hơn.

Điều đáng nói là nhiều người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng cũng cổ xúy cho lối tư tưởng làm "sugar baby". Á hậu 1 Miss Fitness Vietnam 2022 (hoa hậu Thể thao Việt Nam) - Lê Phương Thảo từng gây xôn xao dư luận vì khuyên các cô gái trẻ nên làm sugar baby, ưu tiên chọn người lớn tuổi mà yêu để được họ chăm sóc tốt hơn.

"Mình ủng hộ các bạn nữ làm "sugar baby", miễn đừng làm người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là được. Các bạn cứ yêu những người lớn tuổi cho mình. Những người trẻ bây giờ còn đang lo gầy dựng sự nghiệp, kiếm tiền thì chăm sóc cho các bạn kiểu gì? Nếu gu của bạn là yêu người trẻ cho vui thì không nói. Nhưng để có cuộc sống ổn định và mối quan hệ lâu dài thì nên kiếm những người lớn tuổi mà yêu. Lấy nhau về, đừng để cãi nhau vì tiền", Lê Phương Thảo từng bày tỏ.

Quan điểm "ham chơi lười làm", thích sống phụ thuộc vào người khác của Phương Thảo khiến nhiều người bức xúc và lên tiếng chỉ trích cô. Tuy nhiên người đẹp này "không ngán" phản bác lại netizen: "Các bạn chỉ trích mình là loại lười không làm mà vẫn muốn có ăn vì ủng hộ việc yêu người lớn tuổi hơn. Các bạn bảo mình đi lan truyền tư tưởng độc hại. Chính các bạn mới là những người độc hại ấy."

Tìm kiếm trên nền tảng Tiktok, từ khóa "Sugar daddy" có hơn 932 triệu lượt xem.

Còn từ khóa "Sugar baby" có hơn 1 tỷ lượt xem. Nhìn những con số cũng đủ biết sự quan tâm của nhiều người đến vấn đề này.

Nhiều sugar baby thu hút hàng triệu lượt xem khi khoe lối sống xa hoa trên TikTok. Một chủ tài khoản Tiktok đã đăng hình ảnh chiếc túi hiệu xa xỉ cùng hóa đơn với con số khổng lồ lên Tiktok, video thu hút hàng triệu lượt thích và tương tác.

Dòng trạng thái "He loves me" (anh ấy yêu tôi) kèm hình ảnh về một chuyến đi trên du thuyền sang chảnh.

Rất nhiều cô gái trẻ đã cổ xúy cho tư tưởng "không làm mà có ăn" bằng việc đăng tải hàng loạt đồ hiệu xa xỉ được các "bố đường" mua sắm cho.

Nhiều người còn chia sẻ những "tips" làm sao để "săn" được một sugar dady giàu có và chiều chuộng. "Hệ tư tưởng" này khiến nhiều cô gái trẻ bị cuốn theo lối sống này.

"Dont be mad at me if your bf doesnt do the same" - "Đừng có ghen tị với tôi chỉ bởi bồ bạn không cho bạn được những thứ như vậy". Nhiều cô nàng còn lên tiếng thách thức những người chỉ trích lối sống phụ thuộc vào "bố đường".

Những clip về cuộc sống sang chảnh của các "bé đường" nước ngoài đều thu hút lượng tương tác đáng kể

Nhiều cô gái trẻ đã đăng tải hình ảnh cá nhân kèm theo lời mời gọi công khai tìm kiếm "bố đường".

Không ai biết cuộc sống những cô gái này sẽ ra sao về sau nhưng chính sự nổi tiếng của họ trên mạng đang khiến những tư tưởng "sugar daddy - baby" này được lan truyền một cách khủng khiếp.

Tuy nhiên, theo nhiều quan điểm một đại bộ phận các bạn trẻ không ủng hộ việc trở thành sugar baby của ai bởi nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và không muốn trở thành kẻ ăn bám.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]