Sang nhà chị hàng xóm hỏi chuyện Tết, tôi rụng rời khi biết chồng mình mua sắm núi quà tặng chị ta

Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối yên bình, cả tôi và chồng đều tôn trọng lẫn nhau, cùng xây đắp hạnh phúc. Hiện vợ chồng tôi đã có hai con, tôi tự hào nhất đó là các con của tôi luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhìn vào, ai cũng khen tôi khéo chăm con, khéo lo toan gia đình mọi bề đều ổn.

Công việc của tôi làm kế toán công ty nên cũng khá bận, nhưng tôi luôn dành thời gian nhiều nhất có thể vì gia đình. Thật may là được chồng chia sẻ công việc nhà, đón con tan học, với tôi đúng là không mong gì hơn. Tôi rất yên tâm, tin tưởng vào chồng. Nhiều lúc thầm nghĩ, chắc là kiếp trước tôi làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới có được người chồng như vậy. Không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người khen ngợi chồng tôi.

Hai vợ chồng lập nghiệp ở thành phố, mỗi người một quê nên cũng ít bạn bè. Tôi chỉ thân thiết với một chị hàng xóm. Chị ấy hơn tôi 4 tuổi, chồng đi làm ăn xa cả năm may ra về nhà được mấy ngày. Nên hai mẹ con chị ấy sống với nhau, thấy vậy tôi cũng hay cho con sang chơi. Chị hàng xóm cũng rất tốt với nhà tôi, nhiều hôm vợ chồng tôi bận việc, chị ấy qua đón con hộ ở trường.

Dịp cuối năm tôi rất bận, cả tháng nay đều đi sớm về khuya, nên cũng hay nhờ vả chị hàng xóm qua xem giúp hai đứa. Vậy nên tranh thủ lúc rảnh tôi đi mua sắm Tết, tiện thể mua quà sang biếu chị hàng xóm coi như cảm ơn chị ấy. Hỏi về chuyện Tết, chị ấy nói năm nay chồng có khi ra Tết mới về nên không buồn đón Tết.

Đau khổ khi phát hiện ra chồng đã lén lút ngoại tình với chị hàng xóm. Ảnh minh họa

Chị ấy nói không tâm trạng đón Tết nhưng trong nhà mua sắm rất đầy đủ. Có cả chậu quất, chậu đào đầy đủ còn mua một số đồ điện mới như tư tivi, loa hát... Chị hàng xóm dạo này trông xinh ra, ăn diện, còn sơn cả móng tay... Trước đây chị ấy giản dị lắm, tôi rủ thế nào cũng không chịu đi làm đẹp. Mới hơn một tháng chưa qua, mà tôi thấy mọi thứ đã khác hẳn.

Chị ấy còn mời tôi hát karaoke, trong lúc hát chị ra ngoài để nghe điện thoại của chồng rất lâu. Tôi loay hoay chọn bài, chưa biết sử dụng ra sao, thấy có tập giấy ở kệ tivi, tôi tìm hướng dẫn sử dụng. Trong lúc tìm tôi thấy có rất nhiều hóa đơn mua bán, mà chồng tôi đứng tên mua, địa chỉ nhận hàng là chị hàng xóm. Đó toàn là những đồ mới của nhà chị ấy.

Từ nhà chị hàng xóm về, tôi không khỏi thắc mắc vì sao chồng mình lại hay mua giúp chị ấy nhiều như vậy. Lúc chơi với con, đứa lớn mới kể: "Mẹ ơi, bố cứ sao ấy, cứ bỏ con ở nhà sang nhà bác hàng xóm chơi, ở rất lâu mới về". Câu nói của con, cộng với những gì tôi thấy như mách bảo đã có chuyện mờ ám giữa hai người họ.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, bắt đầu suy nghĩ thấy rằng chồng mình có nhiều thay đổi so với trước. Tiền lương cũng đưa ít về cho vợ, nghĩ đủ mọi lý do để trốn tránh đưa tiền và gần gũi vợ. Khi chồng ngủ say, tôi kiểm tra điện thoại thì phát hiện đúng là chồng tôi và chị hàng xóm đã lén lút với nhau. Đọc tin nhắn hỏi han, yêu đương nhớ nhung qua lại giữa hai người họ mà tôi cảm thấy sốc vì bất ngờ.

Có bằng chứng trong tay, tôi buồn đến tuyệt vọng nhưng cố tỏ ra như chưa biết gì vì giờ đang là cuối năm, con lại đang còn nhỏ... Đau lòng phát hiện ra sự thật chồng ngoại tình, tôi phải làm gì để giữ hạnh phúc gia đình? Tôi có nên tung bằng chứng ngoại tình để cho hai người họ bẽ mặt trước mọi người?

