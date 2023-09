Tôi vừa bước sang tuổi 35, đang được bạn bè, đồng nghiệp khuyên tham gia mấy chương trình hẹn hò trên truyền hình để kiếm chồng. Có điều, lời khuyên chân tình thì ít mà lời móc mỉa thì nhiều khiến tôi rất phiền lòng.

Nguyên do bắt đầu từ việc tôi 35 tuổi vẫn còn trinh nguyên và họ biết điều đó. Người thì bảo tôi cổ hủ, đang độc thân, được tự do yêu đương trải nghiệm mà không biết tận dụng để thăng hoa. Người thì chê tôi gàn dở, học nhiều “đầu to mắt cận” để rồi thành bà cô già. Mấy người quá đáng hơn thì nói những câu châm biếm khó nghe như: “35 tuổi rồi vẫn chưa có miếng nào, bí bách không?”,“Không thích cưới thì thôi nhưng chọn ông nào mà yêu kẻo tắc”… Tôi bức xúc nhưng không muốn đôi co chuyện nhạy cảm này.