Phụ nữ hẹn hò với nhiều người trước khi kết hôn có hôn nhân kém hạnh phúc nhất

Trong công trình khoa học tại Viện nghiên cứu gia đình Mỹ, nhà xã hội học Nicholas Wolfinger (Đại học Utah) nhận thấy phụ nữ có hôn nhân kém hạnh phúc nhất thuộc về những người có 6-10 mối tình. Đối với nam giới, mức độ hài lòng trong hôn nhân cũng giảm khi có nhiều hơn một tình cũ dù không thấp như phụ nữ.

Trong một phân tích trước đây, Wolfinger cũng phát hiện những phụ nữ không có hoặc chỉ có một bạn tình trước khi kết hôn ít có nguy cơ ly hôn nhất. Trong khi đó, những người có 10 người yêu cũ trở lên có khả năng ly hôn cao nhất. Chỉ 6% hôn nhân của những phụ nữ "chưa từng yêu ai trước khi lấy chồng" tan vỡ, so với tỷ lệ 20% của hầu hết các nhóm khác.

Người có ít tình cũ trước khi kết hôn thường có xu hướng hài lòng với hôn nhân của mình, và vì thế, họ dễ cảm thấy hạnh phúc hơn. Ảnh minh họa: shutterstock.

Phát hiện từ các nghiên cứu khác cũng chứng minh độ bền đáng ngạc nhiên của các cuộc hôn nhân giữa những người chưa từng quan hệ với ai ngoài vợ/chồng. Gần nhất, một nghiên cứu năm 2022 dựa trên báo cáo hôn nhân và ly hôn của hơn 50.000 phụ nữ trong Khảo sát quốc gia về tăng trưởng gia đình (NFSG) của Mỹ, các nhà nghiên cứu nhận thấy phụ nữ kết hôn sớm không gặp rủi ro ly hôn, nếu họ chưa từng sống thử trước hôn nhân.

Những phụ nữ kết hôn trong độ tuổi từ 22 đến 30, chưa sống thử, có tỷ lệ ly hôn thấp nhất trong nghiên cứu của NSFG. Ngược lại, 70% phụ nữ sống chung hoặc có nhiều bạn tình trước khi kết hôn, sẽ tăng nguy cơ ly hôn nếu kết hôn sớm và giảm được ly hôn nếu khoảng tuổi 30 mới lấy chồng.

"Trái ngược với suy nghĩ thông thường, khi nói đến tình dục, càng ít kinh nghiệm càng tốt, ít nhất là đối với hôn nhân", W. Bradford Wilcox, nhà xã hội học và thành viên cấp cao tại Viện nghiên cứu gia đình Mỹ, cho biết.

Dựa theo những gì số liệu phản ánh, các nhà nghiên cứu của Institute for Family Studies cũng suy đoán một số lý do khiến hôn nhân thiếu kinh nghiệm tình dục lại có vẻ rất vững bền.

Những phụ nữ có 6-10 tình cũ có tỷ lệ hạnh phúc trong hôn nhân thấp nhất Ảnh minh họa: shutterstock.

Lý do đầu tiên, theo Wolfinger, có thể là bởi ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo: Những người tránh quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể chỉ đơn giản là coi trọng giá trị hôn nhân hơn, vì vậy họ cảm thấy hài lòng hơn với nó.

Wolfinger nói rằng phụ nữ Mỹ sinh vào những năm 1980 chỉ có trung bình 3 bạn tình và đàn ông có 6 bạn tình. Nếu ai đó có ít kinh nghiệm tình dục hơn mức trung bình này, thì nửa kia có thể là người "bạn đời trong mơ", đã gắn bó với họ từ khi còn trẻ. Vì vậy, những cuộc hôn nhân đó có xu hướng hạnh phúc và lâu dài.

Andrew Cherlin, nhà xã hội học của Đại học Johns Hopkins, cho biết: "Những người chưa từng quan hệ tình dục với bất kỳ ai trừ vợ/chồng của họ, có thể là kiểu người coi trọng sự ràng buộc, gắn kết trong hôn nhân. Họ chưa bao giờ quan tâm đến tình dục mà không có sự cam kết, và khi đã kết hôn, họ có thể gắn kết hơn với bạn đời của mình".

Theo một số nghiên cứu, đời sống tình dục trước hôn nhân có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống gia đình sau này. Ảnh minh họa: shutterstock.

Cherlin cũng lưu ý rằng phân tích được thực hiện nhờ vào các báo cáo dựa trên những hồi tưởng của người lớn tuổi. Và vì thế "nếu chúng ta nhìn vào những người trẻ tuổi, những người chỉ mới kết hôn, kết quả có thể sẽ khác".

Lý do thứ hai có thể là vì họ "không biết mình đang bỏ lỡ điều gì". Nếu ai đó có ít trải nghiệm trong tình yêu trước khi kết hôn, họ có thể không có nhiều mối quan hệ, nhiều trải nghiệm để so sánh với người yêu hiện tại của mình. Do đó, họ cũng không nuối tiếc hay tơ tưởng về người cũ, từ đó dễ hạnh phúc, hài lòng hơn.

Lý do thứ ba, xu hướng này "có thể phản ánh những kiểu tính cách không phù hợp cho cuộc sống hôn nhân". Nói cách khác, có một số người không phải là kiểu người của gia đình. Họ chỉ muốn được chơi nhiều trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

