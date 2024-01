Nữ sinh xứ Lạng tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân

Những thành tích nổi bật của Hoàng Thị Thu: - Là Thủ khoa đầu ra Học viện Cảnh sát nhân dân với điểm GPA 3.85/4; - Đạt giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2020; - Đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; - Đạt giải Nhì cấp Bộ Công an cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân; - Đạt giải Nhì cấp Bộ công an cuộc thi Tìm hiểu 75 năm thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/07-2021); - Đạt giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên với đề tài: “Nâng cao giáo dục bản lĩnh chính trị cho học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch” năm 2021-2022; - Đạt giải Nhất cuộc thi Chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 với chuyên đề “Nâng cao văn hóa đọc tại Học viện Cảnh sát nhân dân” với số điểm 98/100 điểm; - Đạt giải Nhất cấp Học viện cuộc thi viết Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; - Đạt giải Nhất cấp Học viện cuộc thi viết Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Bộ Công an năm 2020 - 2021 và 2021 - 2022; - Gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm học 2021-2022.