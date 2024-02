Nam sinh mua được nhà ở tuổi 21 nhờ kiên quyết không đi chơi

Muốn tiết kiệm được nhiều tiền cần phải có tính kỷ luật cao. (Ảnh minh họa)

Muốn tiết kiệm tiền đòi hỏi một người phải có tính kỷ luật cao, biết kìm chế ham muốn của bản thân, cũng như sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhu cầu của mình. Tính đến năm 2024, bạn đã có bao nhiêu tiền tiết kiệm?

Mới đây, Malaysia (21 tuổi) đã có một bài chia sẻ gây xôn xao cư dân mạng nước này. Theo đó, anh thừa nhận mình đã tiết kiệm được 500.000 RM (2,6 tỷ đồng). Không chỉ vậy, anh còn mua được một căn nhà.

Ở độ tuổi 21, nam sinh đã làm được những điều ấn tượng mà chưa chắc những người ở độ tuổi 30, 40 có thể làm được. Trong bài đăng của mình, anh đã chia sẻ rất nhiều cách mà bản thân xoay sở để tiết kiệm tiền.

Anh cho biết, để đạt được sự cân bằng về mặt tài chính cần rất nhiều sự kỷ luật và sự chăm chỉ, bao gồm cả việc phải biết từ chối. Anh tiết lộ, mình không sành điệu như các bạn cùng trang lứa, những người luôn biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Anh nói: "Trên mạng, tôi thấy nhiều sinh viên lãng phí tiền của bố mẹ bằng cách thường xuyên tổ chức tiệc tùng, đến các quán cà phê sang trọng, mua iPhone đời mới nhất và đi xem phim".

Bản thân anh là một ngoại lệ, hoàn toàn tách biệt với lối sống như vậy. Anh thừa nhận mình vẫn sử dụng chiếc điện thoại đã 6 năm tuổi và luôn tự nấu ăn.

Một trong những lý do quan trọng để anh tiết kiệm được nhiều tiền là biết cách từ chối những thứ mang tính chất giải trí.

Anh nói: "Tôi nói không với việc tổ chức tiệc tùng và những chuyến du lịch cùng bạn bè. Điều đó thật không dễ dàng gì nhưng tôi không muốn tiêu số tiền khó khăn mà mình kiếm được khi còn là thiếu niên".

Anh thừa nhận mình là người rất coi trọng sức khỏe và tiết kiệm tiền. Khi nói đến chi tiêu cho thực phẩm, tiền thuê nhà và đi lại, sinh viên này cho biết mình không chi quá 600 RM (3 triệu đồng) mỗi tháng.

Anh thấy khó chịu khi thấy các bạn cùng lứa của mình vui vẻ tiêu tiền của bố mẹ và coi đó là điều hợp lý.

“Một số bạn bè của tôi cũng tiêu tiền kiếm được từ công việc bán thời gian ngay sau khi họ nhận được tiền lương. Bạn thuộc nhóm YOLO (You Only Live Once) hay nhóm tiết kiệm tiền?", anh chia sẻ.

Bên dưới bài đăng của anh có rất nhiều bình luận, mặc dù khoản tiền tiết kiệm 2,6 tỷ đồng đối với một thanh niên 21 tuổi nghe có vẻ xa vời với một số người nhưng không gì là không thể. Để có được số tiền này, chắc chắn ngoài việc biết tiết kiệm, anh còn là một người biết làm ra tiền khi còn đang học đại học.

