Nam rapper gây tranh cãi khi công khai khiến 5 bạn gái đều mang bầu cùng lúc

Zeddy Will, 22 tuổi, được biết tới là một rapper, nhạc sĩ trẻ người Mỹ, hiện sinh sống ở thành phố New York. Mới đây, Will đang trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm với lý do anh sắp trở thành ông bố trẻ của 5 em bé với 5 người bạn gái.

Tại một bữa tiệc mới được tổ chức, Will mời 5 bạn gái cùng người thân tới dự. Trong bữa tiệc, Will thông báo với mọi người về việc anh khiến 5 người bạn gái đều mang thai cùng lúc.

Will ngồi trên ghế chụp ảnh cùng 5 người bạn gái đang mang bầu của mình. Ảnh: Mail

5 cô gái gồm Ashleigh, Bonnie B, Kay Merie, Jylene Vila và Iyanla Kalifa Galletti, thậm chí còn chụp bức ảnh chung thân mật bên nhau. Tất cả cùng nhìn hướng về ống kính, tạo dáng vui vẻ bên nhau.

Đoạn video được nam nhạc sĩ trẻ chia sẻ lên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút gần 11 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Cùng với đó, rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra về cách hành xử của chàng trai với những người bạn gái.

Trên tài khoản TikTok, nữ nhạc sĩ 29 tuổi Lizzy Ashleigh - 1 trong 5 bạn gái nam rapper đã đăng tải hình ảnh hậu bữa tiệc chào đón em bé chuẩn bị chào đời với chú thích “Khi bố của bé khiến 4 cô gái khác có thai cùng lúc”.

Trong đoạn clip, nữ ca sĩ diện váy đen gợi cảm bó sát bụng bầu, gương mặt lộ rõ sự tự hào. Tất cả mọi người đều tỏ ra vui vẻ, thích thú khi khoe đang ở giai đoạn thai kỳ, thậm chí còn khen ngợi lẫn nhau.

Các cô gái cho biết, họ chấp nhận lẫn nhau vì muốn các con được sinh ra trong gia đình có đầy đủ bố mẹ. Ảnh: Mail

Chia sẻ về quyết định này, Ashleigh cho rằng họ "chấp nhận nhau vì những đứa trẻ sẽ phát triển tốt khi sinh sống trong một gia đình lớn".

"Tôi rất sốc không thể tin được vào mắt mình. Điều này xảy ra ngay giữa thế giới hiện đại ở nước Mỹ sao? Xin hãy nói đây không phải là sự thật", một tài khoản bình luận.

"Làm thế nào để những người tham gia đều không cảm thấy xấu hổ", tài khoản có tên Max thắc mắc.

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra tò mò không hiểu vì sao những cô gái trẻ này lại đưa ra quyết định muốn sống chung và sinh con với một người đàn ông.

Liên quan đến câu chuyện này, nam nhạc sĩ Will từ chối bình luận về câu chuyện cá nhân của mình. Trong khi đó, người quản lý cho biết "do xã hội đã thay đổi nên mối quan hệ hiện đại cũng có những biến đổi theo".

