Không còn "né", bạn gái Đặng Văn Lâm thoải mái công khai bên nhau

Lượt trận vòng 10 V.League 2023/2024 giữa CLB Bình Định và CLB Nam Định trên sân Quy Nhơn. Chung cuộc CLB Bình Định giành chiến thắng 2-1 trước đội khách. Tuy nhiên điều khiến người hâm mộ chú ý là cặp đôi Đặng Văn Lâm và Yến Xuân trên khán đài.

Cặp đôi liên tiếp được máy quay lia đến và xuất hiện trên truyền hình. Yến Xuân diện đồ đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp. Văn Lâm thì lộ rõ vẻ trầm tư, mặt biểu hiện sự lo lắng khi đội chủ nhà bị dẫn trước.

Thủ môn Đặng Văn Lâm và bạn gái tình tứ chụp ảnh tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023.

Sau khi Văn Lâm nhận giải Quả bóng đồng Việt Nam 2023, trên trang cá nhân, Yến Xuân đã có bài đăng chúc mừng thành quả của bạn trai.

Cụ thể trên trang cá nhân, nữ PT nổi tiếng khắp cõi mạng có viết: "Có người: Buồn mấy ngày chỉ vì chưa tập tốt một động tác nhỏ. Sáng kiểm tra cân nặng, trưa uống vitamin, tối căng giờ đi ngủ. Luôn háo hức đến giờ ra sân như một đứa trẻ. Cũng là con người đó có những lúc đau quằn vì chấn thương Chúc mừng anh sau 13 năm nổ lực phấn đấu đã có được danh hiệu cho riêng mình. You inspire me every day".

Bài đăng của bạn gái Đặng Văn Lâm cho netizen thấy một điều rằng, mọi chặng đường của nam thủ môn đều có sự theo dõi và động viên của Yến Xuân.

Trong suốt những năm qua, Yến Xuân thầm lặng bên Văn Lâm. Không như những nàng WAGs khác, cô nàng không mấy khi đăng ảnh chung với bạn trai nhưng khi có thời gian, nàng WAGs đều đặn ra sân để theo dõi người yêu thi đấu.

Yến Xuân chẳng ngại bỏ ra tiền bạc, công sức để sang Thái Lan trong đợt COVID-19 để động viên Văn Lâm khi đó còn thi đấu cho Muangthong United.

Sau khi Văn Lâm trở về Việt Nam, hình ảnh Yến Xuân xuất hiện trên khán đài mỗi khi chàng thủ môn này thi đấu trở nên vô cùng quen thuộc.

Hay cách đây chưa lâu, trong dịp Giáng sinh hay Tết Nguyên đán, netizen tinh mắt soi ra chi tiết cặp đôi này cùng nhau dọn dẹp và trang trí nhà cửa.

