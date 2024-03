Hàng chục chàng trai đến xem mắt đều bỏ chạy vì hết hồn với những tiêu chuẩn của 'bà cô' gần 40 tuổi

Trang 163.com (Trung Quốc) đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ họ Trần, 38 tuổi. Cô Trần xinh xắn, dáng chuẩn và ăn mặc sành điệu nhưng lại chưa có bạn trai nên cô liên tục đi xem mắt.

Tuy nhiên, trải qua hơn chục cuộc hẹn, các anh chàng cứ lần lượt đến gặp rồi lại đi bởi tiêu chuẩn bạn đời của cô Trần quá cao. Theo đó, cô muốn đối phương phải có nhà lầu, xe hơi, lương hàng năm phải có khoảng 300 nghìn NDT (hơn 1 tỷ đồng). Nếu không đạt được những tiêu chí đó thì "không có cửa".

Việc lựa chọn người đàn ông hoàn hảo mọi mặt như vậy ở tuổi cửa cô Trần gần như chẳng ai đáp ứng được.

Cô Trầntuổi đã lớn nhưng đặt ra yêu cầu cao cho đối tượng hẹn hò xem mắt.

Cô Trần sinh ra ở một huyện nông thôn, cha mẹ đều làm nông. Gia cảnh khó khăn nên cô ra sức học hành để thay đổi số phận. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học trọng điểm, cô làm cho công ty nước ngoài với mức lương hơn 10 nghìn NDT (hơn 35 triệu đồng).

Sự nghiệp phát triển tốt nhưng chuyện tình yêu của người phụ nữ này lại khá quanh co. Cô yêu nhiều lần nhưng đều thất bại, không phải do đàn ông kém mà là do cô yêu cầu về đối phương quá cao.

Cô nói rằng sẽ chẳng bao giờ đồng cam cộng khổ, lúc nào chọn người yêu cô cũng buộc anh ta phải có nhà có xe, điều kiện tài chính "không phải nghĩ". Giữ khư khư những quy chuẩn đó nên nhiều năm trôi qua, cô Trần vẫn độc thân trong khi bạn bè kết hôn sinh con.

Lúc này cô thấy lo lắng. Bố mẹ cô thúc giục rất nhiều nên người phụ nữ này quyết định chi ra 70 nghìn NDT (hơn 240 triệu) để đăng ký thông tin trên website hẹn hò, nhằm tìm đối tượng kết hôn "chất lượng cao".

Các nhân viên đã ra sức sắp xếp các buổi hẹn hò xem mắt, điều kiện của đằng trai đều rất ổn nhưng họ quay lưng hết khi biết cô Trần đã 38 tuổi lại còn lắm yêu cầu.

Phía đơn vị tư vấn hẹn hò thành thật khuyên nhủ, họ cho rằng tuổi tác là khuyết điểm và nếu cô Trần hạ tiêu chuẩn chọn bạn đời thì sẽ tìm được người thích hợp.

Cô Trần vẫn không nghe, cho rằng điều kiện của mình tuyệt vời về mọi mặt. Cô cũng chẳng hiểu tại sao đàn ông chê bai mình như thế bởi các điều kiện trên cũng khá cơ bản.

5 sai lầm khi tìm chồng của 'gái ế'

Thường người phụ nữ nào cũng đặt ra những tiêu chuẩn về người đàn ông hoàn hảo. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì bạn mong chờ quá nhiều vào điều đó, nên càng dễ gặp phải sai lầm. Ảnh minh họa

Mơ mộng về một hình mẫu không có thực

Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến độc thân quá lâu của các cô nàng gái ế. Bạn càng có tham vọng lớn, càng mơ về hình mẫu chàng hoàng tử trong mơ. Cũng chính vì điều đó, bạn khó tính trong việc lựa chọn bạn trai vì không thấy người đàn ông nào có đủ những tiêu chuẩn như đã đề ra. Và đó chính là nguyên nhân khiến bạn bế tắc trong quá trình tìm kiếm một chàng hoàng tử hoàn hảo.

Vì vậy, bài học đầu tiên phải rút ra là, không có gì hoàn hảo, bạn chắc chắn cũng không hoàn toàn hoàn hảo nên không nên đặt ra những tiêu chuẩn quá cao về bạn đời.

Bộc lộ khao khát lớn về bạn đời

Bạn có bao giờ nhìn xem những người đàn ông đang nghĩ gì về bạn hay không? Bạn có nghĩ rằng mình để lại ấn tượng như thế nào trong mắt họ hay không?

Nếu như bạn lúc nào cũng bộc lộ ra rằng mình đang cô đơn và đang khát khao đi tìm một hình mẫu người yêu lý tưởng và một người bạn đời hoàn hảo, thì chắc chắn một điều rằng, trong mắt nam giới, bạn sẽ để lại một ấn tượng không hề tốt đẹp chút nào. Cánh đàn ông sẽ nghĩ rằng, bạn đang khao khát họ quá lớn và không hề thích thú với những cô gái như vậy.

Quá nóng vội khi gặp người vừa ý

Thật may mắn là sau khi đưa ra những tiêu chuẩn quá cao về bạn đời, bạn cũng đã gặp được một "hoàng tử trong mộng". Bạn vô cùng hạnh phúc và muốn tiến tới ngay với anh ấy. Tuy nhiên, chính trong lúc đó bạn lại gặp phải một sai lầm quá lớn. Đó là vì tìm thấy người trong mộng nên bạn vô cùng hào hứng và tỏ ra săn đón anh ấy quá mức.

Nên nhớ, nam giới là người ưa chinh phục chứ không muốn bị chinh phục. Vì vậy, nếu như bạn thổ lộ tình cảm của mình quá sớm, bạn sẽ nhanh chóng gặp thất bại.

Không nhận ra giá trị bản thân

Cũng chính vì bạn độc thân đã quá lâu, gặp nhiều áp lực nên bạn nghĩ rằng mình thuộc loại gái ế, rớt giá thảm hại và không có nhiều sự lựa chọn. Bạn không đánh giá đúng sức mạnh bản thân và những khả năng của mình.

Điều đó sẽ khiến bạn tự ti, khúm núm trước mặt nam giới. Nhất là khi bạn gặp phải một người đàn ông tuyệt vời và thích anh ta, bạn sẵn sàng hạ mình, đánh giá thấp bản thân để tỏ rõ sự ngưỡng mộ chàng. Đó là hành động sai lầm, bạn chỉ có thể gây ấn tượng tốt đẹp trong mắt nam giới khi tỏ ra tự tin và hiểu rõ giá trị bản thân.

Lo lắng quá mức về tình trạng độc thân

Bạn nói với chàng hay mọi người về mối lo ngại của bố mẹ, họ hàng rằng bạn sẽ ế. Bạn đứng ngồi không yên khi thấy các cô bạn của mình đã lập gia đình và có con, trong khi bạn vẫn một mình.

Lúc nào bạn cũng lo lắng về tình trạng của mình và không ngại ngần bộc lộ điều đó với anh ấy. Đó chính là sai lầm của bạn, các chàng trai sẽ bỏ chạy ngay lập tức khi gặp một cô nàng như vậy. Đơn giản vì không ai muốn mình là người đi gỡ quả "bom nổ chậm". Họ muốn là người chinh phục một cô gái có nhiều người tán hơn.

