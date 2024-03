Đi mua vé xem phim thấy chồng ở đó, hành động của chồng với người lạ khiến vợ chỉ muốn ly hôn

Trước khi chưa kết hôn, thời là con gái chưa chồng tôi đã thấy sợ và ghét chuyện ngoại tình rồi, chứng kiến biết bao gia đình tan nát. Nhìn chị gái đau khổ vì anh rể ngoại tình, tôi thương chị, thậm chí chưa lập gia đình nhưng tôi còn khuyên chị gái ly hôn người anh rể bội bạc. Tôi đã chứng kiến chị gái khổ sở, điêu đứng nên tôi luôn ý thức sau này sẽ chỉ lấy người đàn ông chung tình, dẫu có nghèo chút, có không đẹp trai cũng chẳng sao.

Tôi và chồng gặp gỡ và yêu nhau dù không phải mối tình đầu nhưng gắn bó, yêu thương nhau. Một mối tình đẹp về mọi nghĩa, cả hai ở bên nhau cả ngày không biết chán, đêm về là đã nhớ nhung, nhắn tin gọi điện cho nhau mãi không chịu ngủ. Bạn trai hơn tôi 5 tuổi, chín chắn, mạnh mẽ và cư xử rất đàn ông. Hai chúng tôi chọn phương châm luôn thẳng thắn, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.

Còn nhớ ngày được bạn trai cầu hôn, tôi bất ngờ, xúc động đến khóc. Hôn nhân của tôi diễn ra thuận lợi, cả hai bên rất ủng hộ. Kết hôn xong, được sự hậu thuẫn của hai bên gia đình nên sớm ổn định, đầy đủ. Chúng tôi đã có nhà riêng, ô tô để chồng đi làm, phục vụ gia đình…

Đã 6 năm trôi qua, giờ tôi mãn nguyện với hai con của mình, đó là kết quả của tình yêu thương của hai vợ chồng. Dù đã sống bên nhau từng thời gian nhưng hai vợ chồng vẫn luôn yêu thương thắm thiết, như như cái thủa ban đầu hồi mới yêu vậy. Tôi được chồng yêu thương, chiều chuộng, anh ấy cũng rất yêu quý các con, có thời gian rảnh là chơi với con, đưa đi đây đó…

Sốc nặng khi chồng đi cùng người lạ tới rạp xem phim. Ảnh minh họa

Với người chồng như vậy, tôi tuyệt đối tin tưởng và tự hào về sự chín chắn, nghiêm túc của chồng. Tôi thoải mái, an tâm và dĩ nhiên luôn cảm thấy may mắn vì chuyện chồng ngoại tình chắc chắn sẽ không xảy ra như lo lắng trước đó của tôi. Kết hôn rồi mới thấy, giá trị của hạnh phúc lớn đến thế nào, mỗi khi chứng kiến cảnh bạn bè, người quen bị phản bội, tôi cũng đau lòng thay cho họ. Khi tôi an ủi họ, ai cũng chỉ ao ước có một gia đình hạnh phúc như tôi.

Nhưng lại không ngờ, một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh giống họ, đau đớn khi bị phản bội. Nếu như không tận mắt chứng kiến, mà nghe ai đó kể lại thì chắc chắn tôi không tin. Đầu năm công ty ít việc, rảnh rỗi nên mấy chị em thân thiết hay rủ nhau đi ăn, đi chơi. Cả nhóm quyết định đi xem phim vì dạo này ngoài rạp có nhiều phim đang hay, thu hút nhiều người đi xem. Vậy là tôi và một cô em đồng nghiệp đi mua vé để cả nhóm mấy chị em tranh thủ buổi trưa đi xem.

Vừa vào xếp hàng mua vé, tôi đã nhận ngay ra chồng mình ở phía trước, anh ta đang tay trong tay với một cô nàng trẻ đẹp, sành điệu. Tôi đoán cô ta kém chồng tôi cả chục tuổi. Hai người họ vừa bước ra từ phòng chiếu phim, nhìn hai người họ vui vẻ, tình tứ bên nhau. Bồ trẻ của chồng tôi còn không ngần ngại kiễng chân thơm vào má chồng tôi, tán thưởng vì đã chiều chuộng đưa đi xem phim.

Hai người họ quấn lấy nhau, không màng để ý những người xung quanh, trong đó có tôi. Chứng kiến chồng và nhân tình âu yếm nhau nơi rạp chiếu phim, tôi rất sốc. Chồng ngoại tình khi mà hai vợ chồng đang hạnh phúc, yêu thương nhau. Ngày nào anh ta cũng nói yêu tôi, nhưng lại lén lút ngoại tình với người khác.

Tối hôm đấy, chồng tôi đã thú nhận tất cả. Anh ấy nói là chỉ cặp kè với bồ trẻ, chứ không có yêu đương gì. Chồng xin lỗi, mong tôi bỏ qua và hứa sẽ chia tay bồ trong thời gian tới. Tôi vẫn còn sốc, đau khổ trước sự thật phũ phàng. Tôi có nên vì con mà tha thứ cho chồng, hay là ly hôn vì đã mất niềm tin vào chồng? Hãy cho tôi lời khuyên!

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]