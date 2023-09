Cúi người nhặt điện thoại, cô gái chết thảm vì điều này

Cách đây vài ngày, một người phụ nữ vô tình làm rơi điện thoại di động khi đang chụp ảnh tại thác sông Hậu Tự, thành phố Củng Nghĩa, thị Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Không muốn mất điện thoại, người phụ nữ trèo qua lan can bảo vệ để nhặt lên, nào ngờ trong lúc cúi người xuống, cô bất cẩn, trượt chân ngã xuống thác nước cao 40m.

Anh Lý, người trong đội cứu hộ địa phương cho biết, anh đã mang theo dụng cụ cứu hộ chuyên nghiệp, tiến vào vực sâu để cứu người phụ nữ, thế nhưng khi được tìm thấy, người phụ nữ đã hôn mê bất tỉnh.

Anh Lý tiết lộ thêm, điểm sâu nhất của vực thác nước là 8m, người phụ nữ đuối nước ở độ sâu 3m, khi được cứu lên thì thời điểm vàng cứu hộ đã trôi qua. Dù được đưa lên xe cấp cứu nhanh chóng nhưng cô vẫn không qua được.

Cúi xuống nhặt điện thoại, người phụ nữ trượt chân ngã xuống thác nước rồi chết đuối.

Theo thông tin đăng tải, con đập phía trên hồ chứa sông Hậu Tự gần đây có dòng nước chảy tạo thành thác nước và mới được mở cửa cho công chúng tham quan, có rất nhiều người đến chơi.

Gần bờ đập có một lan can, lúc đó người phụ nữ đang dùng điện thoại di động ở gần lan can quay video, điện thoại của cô rơi xuống mép vách đá, người phụ nữ muốn nhặt nên trèo qua khỏi lan can. Mọi người khuyên không nên làm vậy nhưng cô vẫn không nghe, đất phía ngoài lan can trơn trượt nên cô đã ngã xuống.

"Chỉ cần cô ấy ở trong lan can thì vẫn an toàn nhưng cô ấy đã ra ngoài lan can. Mắt thấy cô ấy ngã xuống nhưng chúng tôi cũng bất lực", ông Bành, người có mặt tại hiện trường cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên của Cục Văn hóa - Phát thanh - Truyền hình, Du lịch - Thể thao Thành phố Củng Nghĩa tuyên bố khu vực này không phải là danh lam thắng cảnh và thuộc sự quản lý của chính quyền địa phương.

Nhân viên trấn Bắc Sơn Khẩu cho biết, đã có những lời nhắc nhở về an toàn liên quan ở đó và thị trấn rất coi trọng vấn đề này sau vụ việc, sẽ bố trí nhân viên tương ứng để nhắc nhở và hướng dẫn mọi người.

