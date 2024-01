Cô gái chi gần 14 tỷ để trải qua 200 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ

Một cô gái hiện đang sống tại Quảng Tây (Trung Quốc) trở nên nổi tiếng trên MXH bởi câu chuyện ‘đập mặt xây lại’ của mình. Cô đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và nghiện làm đẹp từ năm 16 tuổi, mặc dù ngoại hình lúc đó của cô đã khá xinh xắn.

Lần đụng dao kéo đầu tiên của cô là phẫu thuật cắt hai mí. Thời điểm đó, cô mê mẩn đôi mắt hai mí to của các diễn viên phim truyền hình Nhật Bản nên quyết tâm sở hữu bằng được đặc điểm này. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đó, cô lao vào hành trình nghiện thẩm mỹ.

Khi đó, bố mẹ cô không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào của con gái và chỉ nghĩ rằng, đó là một hình thức làm đẹp bình thường. Nhưng mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi cô bắt đầu ghét bỏ những bộ phận khác trên gương mặt, cơ thể. Sau đó, cô đã tới bệnh viện để tiến hành nâng mũi, cắt bỏ xương hàm dưới, nâng ngực và làm thêm nhiều cuộc phẫu thuật khác. Tổng số tiền cô chi cho hơn 200 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ là hơn 4 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 14 tỷ).

Thời điểm đó, tại Trung Quốc rất ít người phẫu thuật thẩm mỹ nên khi mạng xã hội bỗng xuất hiện một mỹ nhân có đôi mắt to, cằm nhọn và gương mặt nhỏ nhắn đã thu hút vô số sự quan tâm. Từ đó, cô được ca tụng là nữ thần mạng và nhận được kha khá lời mời quảng cáo.

Chưa dừng lại ở đó, cô khao khát cải thiện ngoại hình của mình, đặc biệt là chiều cao. Do chỉ cao 1m53 và cô muốn cao thêm 10cm nên đã tiến hành kéo dài chân.

Hậu quả của việc thực hiện quá nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đã để lại sẹo trên mắt cô, mũi bị biến dạng và hàm dưới của cô phải cắt bỏ do hoại tử. Chiều cao của cô không được cải thiện và cô phải ngồi xe lăn đến hết đời.

Riêng về vòng 1, do trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng do thuốc và cơ thể đào thải đã để lại nhiều dị vật, nhiễm trùng khiến cô phải cắt bỏ ngực. Bên cạnh đó, trí nhớ của cô cũng bị suy giảm nghiêm trọng do phải gây mê cho hơn 200 cuộc phẫu thuật.

Trường hợp đáng tiếc do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ của cô đã được báo đài, truyền thông Trung Quốc đưa tin. Đây được xem như lời cảnh tỉnh cho các cô gái cần có cái nhìn sáng suốt và biết chừng mực khi lựa chọn phương pháp làm đẹp.

