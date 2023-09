Chuyện tình yêu ngọt ngào của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Văn Hậu cầu hôn bạn gái vào tối 17/9

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng của người hâm mộ khi chia sẻ tin vui đã cầu hôn thành công bạn gái Doãn Hải My vào tối 17/9. Người đẹp Hoa hậu cũng chia sẻ bức ảnh đeo nhẫn cầu hôn, ôm boa hoa hồng đứng cạnh bạn trai cầu thủ với lời nhắn ngọt ngào: “Tôi đã nói “vâng””. “Cặp đôi vàng trong làng bóng đá Việt” hứa hẹn sẽ làm đám cưới trong thời gian tới.

Những ngày ngày, clip cầu hôn trên đồi của Văn Hậu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cả hai đã có nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè. Khoảnh khắc đặc biệt đó như cột mốc đánh dấu cặp đôi sắp bước vào hành trình mới sau 3 năm yêu đương mặn nồng.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trong buổi tối cầu hôn

Văn Hậu và Hải My vướng tin đồn tình cảm vào năm 2020 khi người đẹp Hà thành đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong đêm chung kết cuộc thi, Văn Hậu đã có mặt ở hàng ghế khán giả, thu hút sự quan tâm của ống kính truyền hình. Khoảnh khắc chàng cầu thủ đến tặng hoa và dành cho Hải My cái ôm an ủi khi cô nàng dừng chân ở top 10 chung cuộc khiến mọi người tin rằng, cả hai đang hẹn hò. Tuy nhiên ở thời điểm này, họ chọn cách im lặng.

Không công khai mối quan hệ nhưng cặp đôi vẫn lộ nhiều dấu vết hẹn hò. Cả hai mặc đồ đôi, “check-in” cùng địa điểm, Hải My đến sân cỏ cỗ vũ Văn Hậu thi đấu, cùng góp mặt ở cuộc vui bên những người bạn chung, sánh đôi trong đám cưới của dàn cầu thủ… Văn Hậu và Hải My được gọi là cặp đôi “trai tài – gái sắc”, tương xứng cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Trong khi Văn Hậu là nhân tố trụ cột của tuyển quốc gia thì Hải My là người đẹp Hoa hậu, có thành tích ấn tượng trong học tập.

Hình ảnh bên nhau đầu tiên của Văn Hậu và Hải My

Tháng 8/2022, sau 2 năm vướng tin đồn yêu đương, Văn Hậu và Hải My chính thức công khai hẹn hò. Kể từ đây, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Cặp đôi cùng đi du lịch, có mặt trong những sự kiện đặc biệt của đối phương như lễ tốt nghiệp đại học, trận đấu quan trọng… Mỗi lần xuất hiện bên nhau, cả hai lại được khen ngợi về sự đẹp đôi.

Mối quan hệ của Văn Hậu và Hải My với gia đình hai bên cũng tốt đẹp. Văn Hậu thường chụp ảnh cùng bố và em trai Hải My, đi du lịch cùng gia đình cô. Hải My cũng theo chàng cầu thủ về ra mắt gia đình, thoải mái rửa bát, nấu ăn, làm việc nhà…

Văn Hậu tham dự lễ tốt nghiệp của Hải My

Chuyện tình 3 năm của cặp đôi cầu thủ - người đẹp có thể nói là rất ngọt ngào và bình yên. Tuy nhiên, từng có thời gian Hải My bị đồn là người thứ ba xen vào chuyện tình yêu của Văn Hậu và người cũ. Cô nàng ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định không bao giờ hạ thấp bản thân như vậy. “My may mắn được nuôi dạy trong một gia đình tử tế, được giáo dục bởi những ngôi trường và giáo viên tốt. Bản thân My cũng là người có học thức và có sự tự trọng. My tự tin nói rằng mình chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ hạ thấp mình làm một việc như vậy”, Hải My từng chia sẻ.

Tháng 9/2023, Văn Hậu cầu hôn bạn gái thành công. Người hâm mộ đang chờ mong đám cưới ngọt ngào của “cặp đôi vàng trong làng bóng Việt”.

Văn Hậu và Hải My thoải mái chia sẻ hình ảnh tình cảm bên nhau

Cặp đôi cùng nhau đi du lịch

Nhan sắc ngày càng xinh đẹp của bạn gái Văn Hậu.

