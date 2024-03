Choáng với thân hình của cụ ông 70 tuổi, thanh niên cũng phải ghen tị

Thân hình săn chắc của cụ ông 70 tuổi.

Thoạt nhìn, bạn có thể nhầm Zou Heping với một người đàn ông ở độ tuổi 40 với vóc dáng săn chắc và cơ bụng 6 múi. Trên thực tế, cụ ông này đã 70 tuổi, hiện sống ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Bí quyết để giúp cụ ông có thân hình săn chắc cùng cơ bụng 6 múi là do ông có niềm đam mê mãnh liệt đối với việc tập thể dục và leo núi. Đây là lý do khiến cụ ông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Trong khi rất nhiều người đã đổ xô đến phòng tập gym để rèn luyện cơ bắp, cụ ông lại chọn môi trường thiên nhiên núi Gele cao 678m làm nơi luyện tập của mình.

Đối với ông, thói quen tập thể dục hằng ngày sẽ bao gồm kéo tạ, leo dây và trồng cây chuối. Bài tập quan trọng nhất và tốn sức nhất chính là leo núi. Những bài tập này phù hợp với người trẻ nhưng ông đã làm điều này ở tuổi 70.

Ngọn núi này có hơn 2.500 bậc thang từ chân núi lên tới đỉnh, ông mất khoảng một tiếng để lên núi và 50 phút để xuống núi. Để làm được điều đó, ông đã nghĩ ra kỹ thuật nhảy ếch lên dốc. Khi xuống núi, ông thực hiện động tác bò như cá sấu. Theo ông, động tác này khiến ông không bị mỏi đầu gối và rèn luyện khả năng phối hợp tay chân.

Với những bài tập như vậy, nhiều người kể cả thanh niên cũng không thể so sánh được với sự nhanh nhẹn của ông trong việc leo núi.

Heping đã bắt đầu hành trình rèn luyện sức khoẻ của mình vào năm 1979 khi ông đã nhận ra tầm quan trọng của việc chạy bộ.

Khi còn trẻ, ông thường thức dậy lúc 5h30 sáng mỗi ngày và mang theo 20 lít nước để chạy bộ. Sau đó, ông bắt đầu đi làm vào lúc 8h sáng. Ông sẽ chạy bất kể nắng mưa, luôn để ngực trần và đi chân đất.

Ngoài niềm đam mê mãnh liệt với thể dục, ông còn cực kì quan tâm đến những gì mình tiêu thụ. Ông đã kiêng rượu, thuốc lá trong hơn 40 năm, ngủ sớm để thể lực được hồi phục tốt nhất.

Cụ ông này là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ thời nay về việc tập thể dục và chăm sóc sức khoẻ của mình.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]