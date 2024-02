Chịu hết nổi chồng ở dơ, vợ kiện chồng ra tòa

Người vợ không thể tiếp tục chịu đựng thói ở dơ của chồng (Ảnh minh hoạ)

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, người phụ nữ tên AY đã đệ đơn ly hôn với chồng mình với lý do anh ta ở quá dơ.

Luật sư của nguyên đơn nói với Tòa án Gia đình số 19 ở Ankara rằng, người chồng đã mặc 1 bộ quần áo suốt 5 ngày mà không thay, hiếm khi tắm và người lúc nào cũng đổ mồ hôi. Những nhân chứng được mời tới bao gồm đồng nghiệp của chồng cùng những người quen biết khác. Tất cả đều xác nhận người chồng có thói quen vệ sinh kém.

Tòa án đã chấp thuận yêu cầu ly hôn của người vợ, đồng thời yêu cầu người chồng bồi thường 500.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 400 triệu đồng) cho vợ.

Luật sư của người vợ cũng chia sẻ rằng: "Vợ chồng phải có trách nhiệm trong cuộc sống chung. Nếu cuộc sống của vợ chồng trở nên không thể chịu đựng do hành vi của đối phương, người còn lại có quyền đệ đơn ly hôn. Tất cả chúng ta cần phải cẩn thận trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Vì lý do này, mỗi người cần phải chú ý tới hành vi và vấn đề giữ gìn vệ sinh cá nhân".

Trong luật dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, những lý do ly hôn được chấp nhận được chia thành 2 loại: Lý do đặc biệt và lý do chung. Trong đó lý do chung bao gồm tất cả những lý do khiến cuộc sống của 1 hoặc cả 2 bên không thể chịu đựng nổi.

Trong trường hợp cụ thể này, việc vệ sinh cá nhân kém của người chồng được Tòa án Tư pháp Khu vực và Tòa phúc thẩm Tối cao coi là căn cứ hợp lệ để ly hôn.

Hồ sơ tòa án cho thấy, theo lời khai của các nhân chứng, người chồng chỉ tắm nhiều nhất 7-10 ngày trong cả suốt cả tháng, chỉ đánh răng 1 - 2 lần mỗi tuần khiến hơi thở của anh bốc mùi khó chịu. Điều thú vị là một số đồng nghiệp của người chồng xuất hiện với tư cách nhân chứng nói rằng, mùi cơ thể của anh ta khiến những người làm việc cùng như bị tra tấn.

