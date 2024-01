Chàng trai cơ bắp chuyển giới thành con gái xinh như mộng

Màn "lột xác" ngoại hình của cô gái chuyển giới quê Bạc Liêu

Diệp An Nhi (27 tuổi, Bạc Liêu) là cái tên quen thuộc trong cộng đồng LGBT. Cô hiện là chuyên gia trang điểm, mẫu ảnh có tiếng tại Sài thành. Thoạt nhìn, khó có thể nhận ra An Nhi là người chuyển giới. Cô có gương mặt khả ái, đường nét cơ thể mềm mại, đường cong nuột với số đo ba vòng 90-63-90 cùng chiều cao chuẩn người mẫu.

Thời điểm chia sẻ bức ảnh quá khứ của mình, người đẹp chuyển giới khiến nhiều người ngỡ ngàng. Khi còn trong hình hài một chàng trai, An Nhi có gương mặt nam tính, thân hình cường tráng với 6 múi vạm vỡ, cân nặng lên tới 70kg. Sau này, quyết tâm sống thật với giới tính của mình, An Nhi đã trải qua hành trình giảm cân ngoạn mục. Cô nàng thay đổi chế độ ăn uống, luyện tập. Các bài tập cũng được điều chỉnh phục vụ mục đích xây dáng thon thả, mềm mại.

Cô nàng gây ấn tượng với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng

Khi phẫu thuật chuyển giới thành công cũng là lúc An Nhi giảm được 30kg, sở hữu vóc dáng yêu kiều như một cô gái thực thụ. Cô nàng được nhiều nhãn hàng mời làm mẫu ảnh bởi có ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm.

An Nhi tâm sự, cuộc đời cô là một hành trình không ngừng nỗ lực, đấu tranh để được sống theo cách mình muốn. Khó khăn hơn cả việc giảm cân, xóa bỏ cơ bắp là việc từ bỏ giới tính nam, can đảm sống thật với sự nữ tính từ sâu trong tâm hồn mình. Với cô gái Bạc Liêu, đó là sự “thoát xác” đầy gian nan.

An Nhi chia sẻ, từ nhỏ cô đã luôn nghĩ mình là con gái, thích chơi búp bê, mặc váy công chúa. May mắn lớn nhất của cô là có một người mẹ tâm lý, chưa từng cấm cản đứa con trai duy nhất sống theo sở thích của mình.

Bố mẹ An Nhi ly hôn khi cô tròn 2 tuổi nhưng cô vẫn được sống trong tình yêu thương ngập tràn của bà ngoại, mẹ và dì ruột. Cho đến giờ, mẹ cô vẫn giữ lại những bộ váy công chúa mà cô yêu thích trong suốt tuổi thơ.

An Nhi hạnh phúc khi được sống thật với chính mình

Nhưng khi đến trường An Nhi lại không may mắn như vậy. Cô thường xuyện bị bạn bè trêu trọc, miệt thị, thậm chí là chặn đường bắt nạt. Từng có suy nghĩ mình bị kỳ thị vì ngoại hình nhỏ nhắn, ốm yếu, An Nhi quyết tâm tập luyện xây cơ bắp. Cô cho rằng đó là cách hoàn thiện bản thân, hy vọng có thể sống đúng với giới tính được sinh ra.

Đó là thời điểm An Nhi nặng 70kg, có ngoại hình vạm vỡ, cường tráng. Thế nhưng, từ sâu trong tâm hồn cô vẫn là một cô gái thích được trang điểm, phấn son, mặc váy và được chở che, yêu thương. An Nhi trải qua quãng thời gian đầy bức bối với những cảm xúc căng thẳng, đau khổ để nhận ra chính mình. Cuối cùng, cô xác định bản thân muốn làm con gái và ước mơ chuyển giới cũng được nuôi nấng từ khi ấy.

An Nhi may mắn được mẹ đồng hành trong suốt hành trình chuyển giới

Năm 2022, khi đã tự chủ tài chính, An Nhi thông báo với mẹ chuyện phẫu thuật chuyển giới. Câu nói của mẹ: “Con hãy làm những gì con cảm thấy hạnh phúc” khiến An Nhi xúc động.

Nhi từng nói: “Không ai khỏe mạnh mà muốn lên bàn mổ nhưng để sống cuộc đời của mình, tôi không còn cách nào”. Cô biết, bản thân không thể sống một cách gượng ép suốt cả cuộc đời nên sẵn sàng chịu đau đớn, đánh đổi cả tuổi thọ để được làm con gái.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]