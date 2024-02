50+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

Chúc Tết là gì?

Chúc Tết là một phong tục truyền thống của người Việt, thường được thực hiện vào dịp đầu năm mới để chúc tụng, gửi lời chúc tốt lành đến gia đình, bạn bè và người thân. Nó là một phần quan trọng của văn hóa Việt Nam và thường đi kèm với những lời chúc phúc, an lành, may mắn trong năm mới.

Nguồn gốc của phong tục chúc Tết

Theo truyền thống của người dân Việt Nam, việc chúc Tết mang ý nghĩa tâm linh và phản ánh niềm tin vào sự may mắn, phồn thịnh. Phong tục này thường được kế thừa qua nhiều thế hệ và trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng năm trong cộng đồng Việt Nam.

Chúc Tết đầu năm mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa dân gian của người dân Việt. Ảnh minh họa: TL

Chúc Tết đầu năm mang ý nghĩa gì?

Chúc Tết đầu năm mang theo nhiều ý nghĩa sâu sắc và quan trọng trong văn hóa dân gian của người dân Việt.

Một số ý nghĩa của phong tục chúc Tết đầu năm:

- Chúc Tết là cách để thể hiện lòng tri ân và tôn trọng đối với người lớn, người già trong gia đình và xã hội.

- Chúc Tết là dịp để củng cố mối quan hệ gia đình và xã hội. Đây là ngày mọi người thường dành thời gian gặp gỡ, chia sẻ niềm vui cùng người thân và bạn bè.

- Những lời chúc Tết thường mang theo ý nghĩa lạc quan, tốt lành, mong muốn một năm mới tràn đầy may mắn, hạnh phúc và thành công.

- Chúc Tết giúp làm mới không khí xung quanh, tạo nên bầu không khí lễ hội, tinh thần phấn khởi và hứng khởi cho cộng đồng.

- Theo quan niệm dân gian, việc chúc Tết mở ra một năm mới với nhiều điều tốt lành hơn cũng như tiễn biệt những điều không may, khó khăn của năm cũ.

- Phong tục chúc Tết không chỉ là một trải nghiệm cá nhân mà còn là cơ hội để duy trì và phát huy giá trị truyền thống, giữ gìn và phát triển văn hóa dân gian.

Những điều cần lưu ý khi đi chúc Tết Nguyên Đán

- Chọn trang phục lịch sự, phù hợp với bản thân và theo truyền thống Việt Nam. Tránh mặc quá lòe loẹt hoặc không phù hợp với dịp lễ.

- Đi chúc Tết nên mang theo món quà nhỏ, ý nghĩa như phong bao lì xì để tặng chủ nhà hoặc trẻ nhỏ.

- Khi chúc Tết, sử dụng các từ ngữ lễ phép, tôn trọng và tích cực. Gửi đi những lời chúc tốt lành, an lành và hạnh phúc trong năm mới.

- Theo truyền thống, người trẻ thường chúc Tết trước người già và con cháu thường chúc Tết ông bà, cha mẹ trước. Tuân theo thứ tự này sẽ tôn trọng tuổi tác và mang lại may mắn.

- Tránh chúc Tết quá muộn, đặc biệt là sau giờ tối, trừ khi đó là trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của gia chủ.

- Nên đi chúc Tết vào những ngày đầu tiên của năm mới, đặc biệt là mùng 1.

Những câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp năm mớiNhững câu chúc Tết hay dành cho người thân trong gia đình

Nhân dịp năm mới, con xin kính chúc ông bà, bố mẹ năm mới an khang, thịnh vượng, thêm lộc, thêm sức khỏe và hưởng trọn bình an bên cạnh con cháu.

Một mùa Xuân nữa lại đến! Con kính chúc ông bà, bố mẹ luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui, ở bên con cháu thật lâu.

Mão đi để đón Rồng về, xin gửi lời chúc muôn bề yêu thương: Nhân dịp năm hết Tết đến, con xin kính chúc ông chúc bà, bố mẹ, anh chị năm mới dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, tiền xu nặng túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao, tình vào đầy tim, luôn luôn gặp may suốt năm con Rồng.

Năm cũ vừa qua, năm mới gõ cửa: Hôm nay con tới xin được kính chúc ông bà, cha mẹ, sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già. Chúc anh chị sự nghiệp rộng mở, thăng quan tiến chức, tiền đầy túi, tình đầy tim. Chúc cả nhà mình luôn thuận hòa, yêu thương lẫn nhau.

Con xin gửi lời chúc đến ông bà, bố mẹ, gia đình ta một mùa xuân ấm áp, 1 ánh mắt hạnh phúc tràn đầy, 1 lời nói cho trọn vẹn niềm vui 1 chút hờn ghen cho yêu thương đong đầy.

Trong không khí năm mới ngập tràn, con xin chúc đại gia đình ta một năm mới thật nhiều sức khỏe, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, đong đầy hạnh phúc.

Năm mới Tết đến - Rước hên vào nhà - Quà cáp bao la, nhà mình no đủ. Chúc năm rồng này nhà ta ai cũng phát đạt, bạc vàng đầy hũ, gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai, ai cũng hạnh phúc, sung túc cả năm.

Năm mới xin chúc cả nhà ai cũng thật nhiều sức khỏe, kinh doanh phát đạt, sung túc an khang, phước lộc đầy nhà, ngập tràn hạnh phúc suốt 356 ngày.

Năm Giáp Thìn mới sang – Cháu chúc ông bà an khang vẹn toàn – Năm mới bớt lo toan – Giữ gìn sức khỏe hoan hỉ tuổi già.

Những lời chúc Tết mong muốn một năm mới tràn đầy may mắn, hạnh phúc và thành công. Ảnh minh họa: TL

Lời chúc Tết dành cho người yêu

Anh thật may mắn khi có em. Chúc cho người yêu của anh một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Với một trái tim nồng ấm, chúc anh yêu một năm mới hạnh phúc và thành công. Năm mới tốt lành.

Happy new year. Em chúc anh luôn hạnh phúc, may mắn, đạt được mục tiêu của mình trong năm 2024 nhé!

Chúc mừng năm mới người yêu của em. Anh có biết em nhớ anh nhiều như thế nào không? Hãy luôn ở bên em và không bao giờ rời xa em nhé. Chúc mừng năm mới anh yêu.

Anh à, anh có biết anh quan trọng thế nào với em không? Anh luôn mong rằng em sẽ là người cuối cùng cùng anh bước đi trên đường đời. Anh sẽ làm được điều đó trong năm mới chứ? Chúc mừng năm mới - chồng tương lai của em.

Lời chúc Tết dành cho vợ, chồng năm Giáp Thìn 2024

Chúc vợ yêu năm mới hạnh phúc, túi đầy tiền, sự nghiệp rạng ngời phía trước, chăn ấm nệm êm phía sau. Chúc em quanh năm may mắn ngập tràn!

Chồng yêu, cảm ơn anh đã đến và thắp sáng hy vọng của cuộc đời em. Chúc mừng năm mới chồng yêu!

Một năm mới đã sang và tình yêu của vợ chồng mình lại được tiếp nối. Nhân dịp năm mới, anh muốn gửi tới em lời cảm ơn vì những vất vả, hy sinh em dành cho gia đình.

Cầu chúc em yêu của anh năm mới bình an. Anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn và chúng ta sẽ luôn bên nhau em nhé!

Năm mới chồng chúc vợ bản lĩnh trong công việc, chúc cho tình yêu của vợ chồng mình dành cho nhau ngày càng ngập tràn. Mãi yêu vợ!

Nhân dịp năm mới 2024, chồng xin chúc vợ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và mãi bên bố con anh nhé! Yêu vợ rất nhiều!

Anh cám ơn em về tất cả những gì em đã mang lại cho anh. Anh vẫn luôn tự hào vì có em, một người vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn và chu đáo, hết mực yêu thương chồng. Chúc vợ và các con của anh một năm mới an yên, hạnh phúc!

Năm mới đến sẽ tiếp tục chặng đường dài phía trước, nhóm yêu thương, gom nụ cười anh nhé. Chúc chồng yêu năm mới có sức khỏe, có thành công và cùng nhau cố gắng vì gia đình anh nhé!

Em chính là lý do để anh mỉm cười mỗi ngày và là cột mốc quan trọng của cuộc đời anh. Vào thời khắc tuyệt vời của năm, anh muốn ở bên em và chúc em một năm mới hạnh phúc!

Mỗi ngày với anh đều là những ngày hạnh phúc vì có em kề bên. Chúc mừng năm mới vợ yêu.

Chúc Tết là một phong tục truyền thống của người Việt. Ảnh minh họa: TL

Những câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho bạn bè

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

Vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến.

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

Chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

Chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công 31536000 giây vạn sự như ý.

Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.

Năm hết Tết đến kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

Năm Nhâm Thìn 2024 – Chúc bạn luôn: Đong cho đầy hạnh phúc – Gói cho trọn lộc tài – Giữ cho mãi an khang – Thắt cho chặt phú quý.

Cung chúc tân niên một chữ nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an. Tân niên đem lại niềm hạnh phúc. Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.

Cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên. Chúc mừng năm mới!

Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu – Chúc trong gia quyến được an khương – Tân niên lai đáo đa phú quý – Xuân đến an khương vạn thọ tường.

Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

Những lời chúc Tết độc đáo dành cho đồng nghiệp

Chúc toàn bộ các anh em nhân viên một mùa xuân Giáp Thìn hạnh phúc, vui vẻ, đầy sức trẻ để sang năm mới đưa công ty lên vị trí top đầu. Cung chúc tân xuân!

Tôi cảm ơn vì các bạn luôn là những người đồng nghiệp yêu quý của tôi trong suốt năm qua. Năm mới 2024 đã đến, chỉ mong chúng ta mãi giữ chặt tình thân, cùng nhau sát cánh đưa công ty lên tầm cao.

Xuân sang, lộc đâm chồi biếc, chúc cho các đồng nghiệp mà tôi yêu quý mãi xinh tươi, khỏe khoắn, giàu có, tiền bạc đầy két, tình yêu phơi phới, công ty thắng lợi.

Chúc các anh chị em một năm mới bình an, sung túc, dồi dào sức khỏe và có những giây phút thật ấm áp và đáng nhớ bên người thân và bạn bè. Cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh hành trình phát triển của công ty, mong rằng chúng ta mãi là tập thể đoàn kết và vững mạnh.

Những lời chúc Tết Giáp Thìn 2024 độc

Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc thảy hanh thông. Như anh, như chị, bằng bè bạn. Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.

Mùa xuân xin chúc – Khúc ca an bình – Năm mới phát tài – Vạn sự như ý – Già trẻ lớn bé – Đầy ắp tiếng cười – Trên mặt ngời ngời – Tràn đầy hạnh phúc – Xuân đến hy vọng – Ấm no mọi nhà – Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi – Kính chúc ba mẹ – Sức khoẻ dồi dào – Đôi lứa yêu nhau – Càng thêm nồng ấm – Các em bé nhỏ – Học giỏi chăm ngoan – Chúc Tết mọi người – Năm mới hoan hỉ – Gặp nhiều niềm vui.

Năm hết Tết đến – Chúc ông chúc bà – Chúc cha chúc mẹ – Chúc cô chúc cậu – Chúc chú chúc dì – Chúc anh chúc chị – Chúc luôn các em – Chúc cả các cháu – Dồi dào sức khoẻ – Có nhiều niềm vui – Tiền xu nặng túi – Tiền giấy đầy bao – Đi ăn được khao – Về nhà người rước – Tiền vô như nước – Tình vào đầy tim – Chăn ấm nệm êm – Sung sướng ban đêm – Hạnh phúc ban ngày – Luôn luôn gặp may – Tràn đầy hạnh phúc.

Năm mới Tết đến – Rước hên vào nhà – Quà cáp bao la – Mọi nhà no đủ – Vàng bạc đầy tủ – Gia chủ phát tài – Già trẻ gái trai – Sum vầy hạnh phúc – Cầu tài chúc phúc – Lộc đến quanh năm – An khang thịnh vượng.

1 nụ cười cho lòng thêm ấm áp. 1 ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. 1 lời nói cho trọn vẹn niềm tin. 1 cái nắm tay cho yêu thương còn mãi. 1 sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu. 1 chút hờn ghen cho yêu thương toả sáng. 1 trái tim hồng cho tình yêu thuỷ chung.

Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho trọn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.

Mừng 2024 phát tài phát lộc/Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ/Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới/Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa/Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

Thơ chúc Tết

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng

CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong

TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ

XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng

VẠN chuyện lo toan thay đổi hết

SỰ gì bế tắc thảy hanh thông

NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn

Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]