Xuyên đêm theo vết kẻ giết người ở Hóc Môn trốn trong cánh đồng tại Long An

Sáng 8-1, thông tin từ Công an tỉnh Long An, suốt đêm qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh này, các phòng nghiệp vụ, công an huyện Bến Lức phối hợp cùng công an TPHCM tiếp tục truy bắt hung thủ gây án được cho là đang trốn ở cánh đồng rộng tại Long An.

Lực lượng Công an bố trí trực, chốt chặn trên các tuyến đường ấp 7. Ảnh: HD

Ghi nhận của PLO, sáng 8-1, tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, lực lượng Công An TP.HCM và Long An vẫn đang tiếp tục công tác truy tìm, các chiến sĩ trinh sát đang theo sát các dấu vết hung thủ.

Lực lượng trinh sát lần theo dấu vết nghi phạm tại vườn chanh của người dân. Ảnh: HD

“Hai ngày nay nghe thông tin kẻ giết người lẩn trốn khu vực này, tôi cũng lo sợ không dám đi thăm vườn, sáng nay thấy lực lượng ở đây đông, an toàn nên tôi đi vào thăm vườn thì phát hiện mất tấm bạt để che xe rùa trong vườn. Không biết có phải hung thủ lấy hay không, tôi cũng hơi lo”, ông M.S chủ vườn chanh ở ấp 7 nói.

Ngoài chủ vườn chanh, những người dân trồng vườn nơi đây cũng phát hiện mất dừa, phát hiện vỏ chuối, nghi của hung thủ bỏ lại.

Công an truy tìm kẻ giết người sâu trong cánh đồng chanh, ổi tràm.Ảnh: HD

Từ chiều 6-1, nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức, nội dung có nghi phạm giết người, cướp tài sản bỏ xe máy ven bờ kênh khả năng chạy sâu vào cánh đồng trốn thoát.

Chính vì vậy nhiều người dân tại khu vực có phần lo âu, các gia đình đều chốt đóng then cài.

Ông NQD ( 63 tuổi, xã Lương Hòa) cho biết: Gia đình ông và những nhà xung quanh đều là người lớn tuổi, cũng lo. "Vừa tối là tôi đóng cửa kín, khi có chuông và nhìn rõ ai mới dám ra ngoài, tôi hy vọng công an sớm bắt được hung thủ cho bớt lo sợ"- ông nói.

Hiện trường nghi phạm bỏ xe máy lại. Ảnh: HD

Hiện tại, Lực lượng cảnh sát hình vẫn đang tập trung vào địa điểm được cho là có nghi phạm đang lẩn trốn để truy bắt.

Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ, băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ.

Lực lượng trinh sát bố trí ở các ngã đường khu vực cánh đồng mà hung thủ bỏ lại đôi dép và chiếc xe cướp được.

Theo người dân nơi đây, lực lượng tham gia xuyên suốt cả đêm qua, tranh thủ vào nhà dân ăn cơm, nghỉ ngơi rồi tiếp tục truy tìm.

Hiện Công an tỉnh Long An và Công an TPHCM bố trí thêm lực lượng cùng phối hợp khép kín địa bàn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]