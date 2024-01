Xưng Phó Giám đốc Công an tỉnh, gọi điện “tra khảo” Phó phòng Tài nguyên & Môi trường

Thủ đoạn mạo danh này tuy không mới, nhưng do lợi dụng danh tính cụ thể của các cán bộ Công an, lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước nên rất dễ khiến người dân sập bẫy, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của cán bộ Nhà nước và lực lượng Công an.

Một người sử dụng số điện thoại 0948.683.917 tự xưng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa gọi đến số di động cá nhân của anh Nguyễn Văn Tường – Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định. Đầu số điện thoại trong nước, cùng việc nêu chính xác tên và chức danh của lãnh đạo Công an tỉnh khiến anh Tường suýt nữa đã tin lời của đối tượng.

Anh Nguyễn Văn Tường cho biết: "Khoảng 8h30 sáng 12/1/2024, số điện thoại này gọi vào máy tôi, xưng tên lãnh đạo Công an tỉnh. Khi gọi đến thì đối tượng gọi đúng tên tôi, chức vụ, nên đúng là mình cũng nghe với tâm thế cầu thị, phối hợp. Sau khi đối tượng hỏi đến thông tin cán bộ trong phòng rồi đồng chí trưởng phòng thì mình mới nghi ngờ, kiểm tra lại thì hóa ra là không phải…

Anh Nguyễn Văn Tường, Phó trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Yên Định đang báo cáo với cơ quan Công an.

Sau khi dẫn dụ anh Tường không thành công, kẻ giả danh này đã bặt tăm và số điện thoại này cũng nhanh chóng nằm trong tình trạng khóa máy.

Chỉ trong vòng nửa tháng qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận nhiều tin báo từ các cơ quan, đơn vị về tình trạng nhận được cuộc gọi giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh. Có trường hợp đã bị dẫn dụ mắc bẫy lừa đảo và bị chiếm đoạt số tiền lên đến cả tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Các đối tượng xưng danh là Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Giám đốc sở, ban, ngành cấp tỉnh gọi điện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đe dọa là tài khoản dính líu đến điều tra. Nếu nạn nhân không phối hợp, thậm chí chúng còn đe dọa việc bôi xấu, hạ uy tín để nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền. Đây là thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối nêu cao cảnh giác, không làm theo lời đe dọa của đối tượng, khi nhận được cuộc gọi báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất".

Trước tình hình trên, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, tiếp nhận thông tin và tích cực điều tra phá án.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết thêm: "Chúng tôi đã bố trí lực lượng thường trực tiếp nhận tin báo, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ điều tra để phát hiện, xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật".

Thông tư 01 ngày 12 tháng 1 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 nêu rõ: Nghiêm cấm điều tra viên gọi điện thoại hoặc thông qua người khác để yêu cầu người được triệu tập đến làm việc mà không có giấy triệu tập hoặc giấy mời. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo khi nhận cuộc gọi thông báo về điều tra vụ án, tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân của mình và người thân, đồng nghiệp với đối tượng không quen biết. Để tránh bẫy lừa đảo, điều quan trọng nhất là tự mình phải nâng cao ý thức cảnh giác.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]