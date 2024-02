Xử phạt đối tượng chụp ảnh, đăng tin bôi nhọ lực lượng Công an làm nhiệm vụ ngày Tết

Cơ quan điều tra triệu tập H.Đ.L lên đấu tranh làm rõ sự việc

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phát hiện vào lúc 23h15’ ngày 08-02-2024, một tài khoản Facebook cá nhân đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh của tổ công tác lực lượng Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ kèm nội dung “29 tết vẫn đi bào tiền của dân”.

Qua quá trình xác minh, ngày 09-02-2024, lực lượng An ninh Công an thị xã Điện Bàn xác định được người sử dụng tài khoản Facebook cá nhân nói trên là ông H. Đ. L, sinh năm 1972, HKTT tại phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, hiện đang tạm trú tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Công an thị xã đã phối hợp cùng Công an phường Điện An tiến hành mời H. Đ. L lên cơ quan Công an để làm việc.

Qua đấu tranh, ông H. Đ. L thừa nhận rằng bản thân do thiếu hiểu biết về pháp luật và có ấn tượng xấu với lực lượng Cảnh sát giao thông nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình để đăng tải lên mạng xã hội Facebook bài viết có nội dung sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng cũng như lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Qua làm việc, ông H. Đ. L đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời xóa bài viết vi phạm và đăng tải thông tin đính chính, công khai xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Công an thị xã Điện Bàn đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H. Đ. L về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” với số tiền phạt 7.500.000đ.

