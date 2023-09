Xôn xao clip thanh niên đến nhà bạn gái chơi bị trai làng vây đánh

Ngày 19/9, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã triệu tập 6 đối tượng liên quan đến đoạn clip đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội để làm rõ và có hướng xử lý nghiêm minh.

Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung “Thanh niên làng khác đi tán gái quên coi ngày và cái kết” khiến dư luận xôn xao.

Trước đó vào ngày 18/9, trên các trang mạng xã hội lan truyền một đoạn clip có nội dung “Thanh niên làng khác đi tán gái quên coi ngày và cái kết”. Cụ thể, trong đoạn video thể hiện một thanh niên đang ở trong nhà bạn gái chơi thì bất ngờ bị một nhóm 6 thanh niên đến đứng trước cửa đe dọa, thách thức. Một trong 6 người này còn cầm theo thanh sắt hộp đe dọa. Sau vài câu chửi bới, nhóm 6 thanh niên này đã lao thẳng vào nhà đánh đập người thanh niên kia.

Thời điểm này, có 2 bạn nữ đứng ra che chắn và can ngăn nhóm thanh niên trên. Tuy nhiên, 6 thanh niên vẫn tiếp tục đe dọa và to tiếng chửi bới. Đoạn clip lan truyền trên mạng đã khiến dư luận bức xúc về cách hành xử của nhóm 6 thanh niên này.

Nhóm thanh niên lao vào đánh đập mặc dù có 2 người bạn gái đứng ra can ngăn.

Vào cuộc xác minh nội dung đoạn clip, Công an huyện Anh Sơn xác định sự việc xảy ra trước đó vào ngày 2/9 tại thôn 1, xã Cao Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Cụ thể, sáng ngày 2/9, L.G.B. (SN 2008, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) đến nhà bạn gái là T.T.M.T. (SN 2009, trú tại xóm 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn) chơi. Quá trình đang ở nhà bạn gái chơi thì bị nhóm 6 thanh niên gồm: C.P.N.M. (SN 2005), P.S.T., P.S.T., L.S.T., L.S.T., N.V.L. cùng trú tại xã Cao Sơn tìm đến đe dọa và đánh.

Công an triệu tập nhóm đối tượng lên để điều tra làm rõ và có hướng xử lý.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trước đó L.G.B. và C.P.N.M. có thách thức nhau trên mạng xã hội. Khi biết B. đến nhà bạn ở xã Cao Sơn chơi nên M. đã rủ thêm 5 người tìm đến để đánh.

Sau khi xác minh nội dung sự việc, Công an xã Cao Sơn (Công an huyện Anh Sơn) đã triệu tập các đối tượng lên làm việc. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]