Xem bói online 300 ngàn/lượt, người phụ nữ chuyển khoản nhầm 300 triệu

Ngày 2/3, thông tin từ Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an quận vừa khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Anh Duy (SN 1994, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”.

Đối tượng Lê Anh Duy tại cơ quan Công an.

Trước đó, chị N.T.T.H. (SN 1976, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) nhờ Duy xem bói trên mạng với giá 300.000 đồng. Sau khi thỏa thuận xong, chị H. đã chuyển khoản cho Duy nhưng lại chuyển nhầm thành 300 triệu đồng.

Chị H. đã liên lạc với Duy đề nghị trả lại tiền nhưng Duy không trả và chiếm đoạt luôn số tiền trên. Ngay sau khi nhận tin báo của bị hại, Công an quận Sơn Trà đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc và ra quyết định khởi tố Lê Anh Duy để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]