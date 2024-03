Vượt gần 2.000 km đến Tây Ninh cho vay lãi nặng

Ngày 31/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thông tin chia sẻ về quá trình phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô 9.000 tỷ đồng do đối tượng người nước ngoài cầm đầu mà Công an TP Đà Nẵng vừa được Bộ Công an có thư khen.