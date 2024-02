Vụ tài xế tử vong và cuộc truy tìm sát thủ áo đen (Kỳ 2): Lật mặt hung thủ

Truy tìm sát thủ

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tín hiệu định vị xe container bị mất ở khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội. Theo suy luận, rất có thể các đối tượng sau khi sát hại nam tài xế là Nguyễn Văn P (SN 1976, trú tại huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) đã gỡ định vị và đem thép đi tiêu thụ tại khu vực này.

Ngay sau đó, nhiều tổ trinh sát được cử đi phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội, cuối cùng các anh cũng phát hiện một đại lý thép có giao dịch bất thường ngày 14/2. Theo đại diện cửa hàng này, chiều 14/2, có người đàn ông lạ mặt điều khiển xe đầu kéo đến gạ bán 34 tấn thép. Sau khi xem hàng, đại lý này đồng ý mua với giá hơn 300 triệu. Tuy nhiên do thiếu tiền nên mới chỉ ứng trước cho lái xe 30 triệu đồng, số còn lại hẹn thanh toán sau. Người đàn ông này nhanh chóng đồng ý và rời đi rất nhanh mà không hề để lại thông tin liên lạc.

Hiện trường vụ án.

Các nhân chứng cho hay, do đã quá quen với những cuộc mua bán thép với số lượng lớn nên bản thân hình dáng, đặc điểm nhận dạng của người đàn ông này, các nhân viên của công ty trên cũng không để tâm. Kiểm tra camera, hình ảnh về người đàn ông này vô cùng mờ nhạt, khi hắn cố tình né không xuất hiện tại những vị trí đặt máy quay. Đặc điểm nhận dạng gần như duy nhất về kẻ tình nghi chỉ là một nam thanh niên mặc chiếc áo màu đen, đầu sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai.

Sau khi làm việc với chủ cơ sở thu mua 34 tấn thép mà nạn nhân P chở trên chiếc xe đầu kéo, các trinh sát nhận định, kẻ bán số hàng này do chưa lấy đủ tiền nên rất có thể sẽ quay lại. Chiếc "lưới" được Công an tỉnh Bắc Ninh giăng ra nhằm phục kích nghi phạm khi hắn đến.

Nhiều giờ trôi qua, các trinh sát từ khắp hướng dõi mắt theo quan sát, bất cứ ai lại gần cửa hàng sắt thép kia đều được các anh "định vị". Thông tin từ các tổ công tác được đưa về, cập nhật từng giờ từng phút. Dẫu vậy, bóng dáng gã đàn ông mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai xuất hiện tại camera an ninh vẫn "bặt vô âm tín".

Trong lúc các trinh sát đang căng mình truy tìm thì chủ cửa hàng sắt thép báo về, có người gọi điện đến tự xưng đã bán thép cho cửa hàng. Người này yêu cầu thanh toán nốt số tiền còn lại thông qua một tài khoản ngân hàng.

Xác minh nóng, Ban chuyên án được biết tài khoản ngân hàng trên là của một người phụ nữ trú tại Quảng Ninh. Khi tổ trinh sát có mặt, người phụ nữ này cho biết đã được một bạn hàng mượn tài khoản để nhận tiền. Manh mối này thực sự quý báu, chỉ trong tích tắc, danh tính kẻ mượn tài khoản đã được các trinh sát xác định là Nguyễn Minh Liên (34 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương).

Liên vốn là lái xe container nhưng người này lại vướng vào một số tệ nạn xã hội khác và có quan hệ quen biết với nạn nhân P. Khi các trinh sát tìm đến nhà, Liên đã không còn ở địa phương. Xác định di biến động của người này, Ban chuyến án nhận thấy, Liên có rất nhiều biểu hiện bất thường vào thời điểm vụ án xảy ra.

Lúc này một tổ công tác tại Quảng Ninh tiến hành theo dõi tại ngân hàng. Tuy nhiên, người đàn ông xuất hiện để rút tiền lại không phải Liên. Các trinh sát đã lường trước, với bản tính tinh quái, ranh ma của mình, chắc chắc Liên sẽ không ra mặt. Đúng như dự đoán, Liên thuê một người lái xe taxi đi rút tiền hộ mình để nếu có "biến", Liên sẽ nhanh chân tìm đường tẩu thoát.

Chỉ ít giờ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện Liên đang tá túc tại một khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 18/2/2017, các trinh sát bất ngờ ập phòng 502 trên tầng 5 của khách sạn này để khống chế Liên khi gã còn đang say giấc và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quá bất ngờ, đối tượng Nguyễn Minh Liên chỉ kịp nhổm dậy thì đã bị các trinh sát tóm gọn.

Vài giờ sau đó, đồng phạm của Liên là Trương Việt Cường (còn gọi là “Sệ lác”, 38 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) cũng đã sa lưới pháp luật.

Lời khai hung thủ

Tại cơ quan công an, ngồi trước các điều tra viên, ban đầu Liên một mực phủ nhận sự liên quan đến cái chết của anh P. Tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi, Liên đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Là một lái xe container, tiền lương không đủ ăn tiêu chơi bời nên Nguyễn Minh Liên luôn trong tình trạng quẫn bách về tiền bạc. Quen sơ sơ với anh P một thời gian ngắn, Liên biết được ngày 14/2, anh P sẽ chở thép cho công ty về Hà Nội giao hàng. Liên đã gọi cho anh P nói rằng muốn đi nhờ xe một đoạn.

Khoảng 13h ngày 14/2, sau khi lấy thép, anh P đón Liên tại ngã ba Phú Thái (huyện Kim Thành). Hai người đi được một đoạn thì Liên xin cho bạn mình là Trương Việt Cường đi cùng. Do cùng là lái xe, lại quen với Liên nên anh P cũng đồng ý. Cường lên xe, cả ba người đi theo QL5 hướng về phía Hà Nội. Xe đi được khoảng 50km, Liên bảo anh P dừng xe cho Cường xuống với mục đích làm anh P mất cảnh giác để dễ bề gây án. Anh P vừa mới dừng xe thì bị Liên, Cường dùng dao tấn công quyết liệt. Mặc dù to khỏe, nhưng anh P cũng không thể chống lại 2 tên sát nhân khi chúng đâm những nhát dao chí mạng. Có thời điểm, anh P hồi tỉnh sau cú siết cổ và van xin tha mạng, nhưng Liên và Cường vẫn nhẫn tâm lạnh lùng sát hại.

Hai đối tượng Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường.

Sau khi đã sát hại tài xế, hai đối tượng liều lĩnh đến mức chúng cứ để nguyên thi thể anh P ở giường nghỉ phía sau ghế lái và điềm tĩnh đánh xe đến một doanh nghiệp ở Phú Thụy (Gia Lâm, Hà Nội) để bán toàn bộ hơn 34 tấn thép. Bán sắt xong, nhưng chưa được nhận tiền, Liên đã điều khiển xe vòng vèo từ Hưng Yên, đi Hải Phòng rồi lại vòng lên Hà Nội rồi lại vòng về Bắc Ninh.

Suốt từ chiều đến tối ngày 14/2, Liên lái xe chạy loanh quanh ở một số tuyến đường hòng tìm cách phi tang vật chứng là chiếc xe và xác nạn nhân. Đến 21h cùng ngày các đối tượng điều khiển xe vào đường 280 ở thị trấn Thứa rồi vứt xe lại, đi bộ ra đường lớn đón taxi về TP.Hải Dương. Chúng chia nhau số tiền 30 triệu đồng bán thép rồi mỗi đứa một ngả.

Nhận định thủ đoạn ra tay tàn độc, giết người đến cùng để cướp tài sản, ngày 27/9/2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản.

