Vụ phóng hoả làm 3 người tử vong: Thủ phạm mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân

Chiều 9/1, nguồn tin Báo CAND đã có những thông tin thêm về kết quả điều tra bước đầu vụ cháy tại một nhà trọ tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai khiến 3 người tử vong.

Theo đó, đối tượng gây ra vụ phóng hỏa là N.T.N. (SN 1972, trú tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê). Trước khi sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị Tuyết Vân từng có quan hệ tình cảm và xảy ra mâu thuẫn với N.T.N.

Hiện trường vụ việc.

Vào khoảng 1h ngày 9/1, N.T.N. mang theo 1 can xăng 5 lít đã chuẩn bị trước đến địa chỉ số nhà 308, đường Hoàng Hoa Thám (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) rồi đổ xăng, dùng bật lửa đốt. Gây án xong, đối tượng N. về nơi ở, cách hiện trường 900m, sau đó treo cổ tự tử.

Đến khoảng 1h30’ cùng ngày, 1 người dân là công nhân làm việc tại Nhà máy đường An Khê tan ca làm về nhà thì phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê phối hợp Công an thị xã An Khê huy động lực lượng tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 2h15’ ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn thì phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong nhà vệ sinh gồm: chị Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1979), cháu Trịnh Thị Khánh Huyền (SN 2009, con chị Vân), cùng trú tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê và anh Nguyễn Thành Tý (SN 1973, trú tổ 3, phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai - bạn trai chị Vân).

Lực lượng nghiệp vụ tổ chức chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau khi có thông tin vụ việc, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương, tích cực phối hợp với Công an thị xã An Khê khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ vụ án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]