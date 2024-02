Vụ Khanh Super: Khởi tố Huỳnh Xuân Vấn, người đồng sáng lập Công ty K-Supper

Theo Công an TP.HCM, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bên cạnh việc tập trung triển khai các mặt công tác để thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán, PC02 cũng đã nỗ lực củng cố tài liệu, chứng cứ thu thập được và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Xuân Vấn. Hiện công an phát thông báo, yêu cầu Vấn ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.