Vụ Công ty Phát An Gia lừa đảo, công an TP.HCM thông báo tìm bị hại

Ngày 16-2, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phát An Gia (gọi tắt là Công ty Phát An Gia).

Theo điều tra, Hoàng Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa tại các Dự án: Khu dân cư Central House Đường 4; Khu dân cư đường 8; Khu dân cư Long Phước (còn gọi Khu dân cư 272 Long Phước – Long Thuận); Khu dân cư Võ Văn Hát; Khu dân cư Trường Lưu, Khu dân cư Gò Cát trên địa bàn quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến năm 2019, Hoàng Mạnh Cường đã tự đặt tên Dự án, tự lập bản vẽ phân lô, quảng cáo gian dối các dự án không có thật, tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng từ khách hàng.

Sau đó, Cường sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Bất động sản Phát An Gia và Công ty Phát An Gia đều do Cường làm chủ để ký kết các Hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng; Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các phụ lục hợp đồng, phiếu thu thanh toán tiền chuyển nhượng 140 nền đất với 115 khách hàng và thu số tiền là 144.100.737.000 đồng để chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo ai là bị hại trong vụ án trên nhưng chưa nộp đơn tố giác thì nhanh chóng gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, Phường 14, quận 10 để được giải quyết theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi trong vụ án).

Ngày 26-10-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Cường (ngụ quận 9) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người này được xác định vẽ nhiều dự án ma, rồi phân lô, rao bán, ký các hợp đồng đặt cọc bán cho nhiều khách hàng với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Trước đó, nhiều người tố cáo ông Cường đã có hành vi không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chấp thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất do ông này đứng tên quyền sử dụng đất.

Vị tổng giám đốc đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt trên 100 tỉ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]