Vụ cô gái bị sát hại giấu thi thể trong phòng trọ: Nghi phạm "sa lưới" thế nào?

Ngày 20/2, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào (21 tuổi, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Hào bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ của các điều tra viên, Hào đã khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản thực hiện trước đó, nạn nhân là chị L.T.T.L (21 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; quê ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Lãnh đạo UBND thị trấn Kép (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, ông vừa mới nhận được thông tin và cũng khá bất ngờ về việc Hoàng Minh Hào liên quan đến cái chết của cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Kép, học hết lớp 12, Hào ra TP Hà Nội để học nghề nấu ăn, ít về địa phương. Đối tượng là con út trong gia đình có 2 anh em. Ở địa phương, Hào chưa có tiền án, tiền sự.

Vị này cho hay, khi còn học cấp 3, Hào không gây gổ, xích mích ở địa phương.

Về phía nạn nhân T.L, lãnh đạo UBND xã Luận Thành cho biết, mẹ của nạn nhân đã mất cách đây gần 4 năm. Bố T.L vẫn đi làm nhưng hay đau ốm, không đủ sức gánh vác được cả gia đình với 3 người con.

Theo lãnh đạo xã Luận Thành, hôm nay, gia đình đã đưa thi thể chị L về làm thủ tục hỏa táng. Hiện chính quyền địa phương đã tới động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16/2 (mùng 7 Tết) không liên lạc được. Khi đi chị L mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision.

Đến chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Cùng ngày, Công an Hà Nội bắt giữ nghi phạm gây án là Hoàng Minh Hào.

