Vết trượt dài của “cậu ấm” hư hỏng: Đứa con đáng ngờ

Cái chết của người phụ nữ 67 tuổi vào cuối tháng 8/2019 được coi là một trong những tội ác kinh khủng nhất trong lịch sử tư pháp thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ. Dư luận phẫn nộ không chỉ vì danh tính tên sát nhân tàn bạo mà còn vì những gì hắn thể hiện sau khi gây tội ác.

Margaret Shade và con trai David Jr

Án mạng kinh hoàng

Vào ngày 1/9/2019, các con gái của Margaret Shade lo lắng khi không thấy mẹ bắt máy các cuộc gọi liên tục của họ. Trước đó, anh trai của Margaret qua đời. Người em gái không liên lạc được với chị nên thông báo cho các cháu gái.

Cô con gái lớn Ellen đã gọi cho em trai David Jr. David để hỏi về mẹ. Cậu em tra cho biết mình vừa ở nhà mẹ và bà đang ngủ.

Tới sáng hôm sau, khi vẫn không có tin tức gì từ mẹ, Ellen liền gọi tới Sở cảnh sát Nam Fayette yêu cầu hỗ trợ. Khoảng 11h, các sĩ quan đã có mặt tại nhà Margaret và bị sốc trước một cảnh tượng khủng khiếp.

Người phụ nữ 67 tuổi được tìm thấy đã chết trong bồn tắm trên tầng 2, máu có ở khắp nơi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị gãy xương sườn, gãy cột sống, có nhiều vết bầm tím khắp cơ thể.

Chuyên gia giám định y tế đã so sánh những vết thương nghiêm trọng này với một vụ tai nạn ô tô chết người và cho biết Margaret nếu có may mắn sống sót thì cũng sẽ bị liệt. Nguyên nhân chính thức gây ra cái chết là chấn thương do lực tác động mạnh vào đầu, cổ và thân.

Ngay sau khi biết tin mẹ qua đời, Ellen đã liên lạc với David Jr. Những lời đầu tiên thốt ra từ miệng David là anh ta không thể chịu thêm một cái chết khác sau khi mất cha. Ellen đã rất ngạc nhiên. Cô vẫn chưa hề đề cập đến cái chết của mẹ họ. Ngay lúc đó, Ellen tin rằng David có liên quan tới vụ án mạng.

Đứa con đáng ngờ

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy những chiếc khăn dính máu và một vệt máu lên xuống cầu thang. Hầu hết các phòng trong nhà đều có máu. Một cái cưa tay được đặt bên ngoài phòng tắm. Cơ quan điều tra nhận định hung thủ có ý nghĩ phân xác nạn nhân.

Ellen nói với cảnh sát rằng David thừa nhận đã ở trong nhà của mẹ mình vào ngày 1/9. Cô cũng hỗ trợ họ xác định vị trí của David Jr. Ellen gọi cho em trai nhưng anh ta rất hạn chế nói chuyện. Ellen khuyên David nên đến dự đám tang của bác họ vì bác vốn rất yêu quý anh ta.

Đám tang của người bác được cảnh sát theo dõi gắt gao. Cuối cùng, David Jr cũng đã tới. Anh ta bị bắt khi đang rời khỏi đám tang.

Tại đồn cảnh sát, khi khám xét David Jr, cảnh sát tìm thấy một chiếc vòng cổ bằng bạc, một vòng tay bằng vàng và 3 tờ séc trắng đều thuộc về Margaret. David Jr bị giam giữ với cáo buộc tội trộm cắp, chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát còn tìm thấy thẻ khóa từ của một khách sạn địa phương. Trong phòng khách sạn, họ phát hiện những chiếc ví do Margaret thiết kế, một khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng 0,38 được đăng ký dưới tên Margaret, hộp đạn, thẻ ngân hàng, đồ trang sức và một hộ chiếu đã hết hạn.

David Jr không thừa nhận giết mẹ và từ chối đưa ra bất kỳ lời khai nào.

