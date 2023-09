Vào tận phòng ngủ ép chuyển tiền qua tài khoản

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết: Sau khi nhận tin báo từ người dân, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sự manh động của các đối tượng khi có hành động ép nạn nhân chuyển khoản, anh lập tức báo cáo lên Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an thành phố, Phòng CSHS Công an thành phố Hà Nội lập tức vào cuộc. Trưởng phòng CSHS - Đại tá Nguyễn Thế Hùng đã cử hơn 30 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thường Tín, với quân số lên tới gần 80 người, nhanh chóng "vào việc". Những thông tin ban đầu dường như bằng không. Vì các đối tượng không hề quen biết nhau từ trước, lại dùng nick ảo, không biết tên thật, không biết địa chỉ của nhau, không có số điện thoại, chỉ giao dịch qua Facebook, thậm chí khi gặp mặt còn bịt khẩu trang. Đối tượng bị bắt tại chỗ tên Hoàng khai báo quanh co, không nói thật về lý do đi cướp cũng như giấu tất cả những gì bất lợi cho anh ta. Để dựng được chân dung từng đối tượng cũng như cung đường di chuyển của chúng, các trinh sát, điều tra viên phải lần mò từng chút một, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng thì lực lượng truy bắt đã lần lượt tóm gọn các đối tượng.