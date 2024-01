Vận chuyển gần 3 kg ma tuý, thanh niên lãnh án tử hình

Theo cáo trạng, ngày 14/11/2022, nhà xe Minh Quốc tại Bến xe An Sương (huyện Hóc Môn) nhận được 1 balo màu đen do người đàn ông gửi đi tỉnh Kon Tum (chưa cung cấp địa chỉ cụ thể) và cung cấp cho nhà xe số điện thoại để làm biên nhận, rồi bỏ đi.

Do nghi vấn balo có chứa vật phạm pháp, nhà xe đã trình báo Công an huyện Hóc Môn. Khi tiến hành mở balo, lực lượng chức năng phát hiện 3 gói nylon in chữ GUANYWANG chứa tinh thể không màu, giám định là ma túy, khối lượng gần 3kg, loại Methamphetamine. Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn xác định đuợc người gửi balo là Nguyễn Gia Huy.

Bị cáo Nguyễn Gia Huy

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận, số hàng trên là của Huy nhận gửi theo yêu cầu của Lê Xuân Định. Ngày 15/11/2022, Nguyễn Gia Huy bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, Huy khai thêm, ngày 13/11/2022, Huy thuê phòng tại khách sạn Ngọc Điệp, số 145/2A đường Lê Văn Quới , phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân theo yêu cầu của Lê Xuân Định để nhận ma túy từ người đàn ông (không rõ lai lịch) rồi gửi về Kon Tum.

Định chuyển khoản trả công trước cho Huy 5 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy, Huy bỏ vào balo rồi đặt xe taxi đưa đến nhà xe Minh Quốc gửi về Kon Tum theo yêu cầu của Định. Khi đến nơi, Huy đưa balo và cung cấp số điện thoại của Huy cho nhân viên nhà xe. Gửi hàng xong, Huy thuê khách sạn ở Quốc lộ 13, Phường 26, quận Bình Thạnh để ở. Và sau đó anh ta đã bị bắt giữ.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Gia Huy phải chịu trách nhiệm đối với số ma túy vận chuyển bị phát hiện thu giữ gần 3kg Methamephetamine.

Đối với Lê Xuân Định, do chưa xác định được đang ở đâu, ngày 19/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy tìm đối với Định, sẽ xem xét xử lý sau khi có căn cứ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]