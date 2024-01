Vạch từng mét rừng tìm kiếm hung thủ giết người cướp tài sản

Cánh rừng rộng hàng chục héc ta được các tổ công tác thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức... khoanh vùng lại khoảng 3 héc ta và tổ chức truy xét đối tượng. Tại nhiều vị trí, ngoài Công an địa phương, dân phòng, BVDP, CSGT chốt chặn các cửa ngỏ ra vào thì bên trong, lực lượng Cảnh sát cơ động cùng người dân đã vạch từng mét rừng, bị gai cào chảy máu để tìm kiếm đối tượng.

Tại khu vực các nhà dân ven cánh rừng này, Công an địa phương đã tuyên truyền và đưa hình ảnh nhận dạng đối tượng để người dân đề phòng và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện đối tượng. Nhiều người dân cũng tham gia cùng các lực lượng tìm kiếm.

Trước đó, trưa 6/1, đối tượng đến quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh sát hại chị N.T.H.P. (SN 2002, nhân viên quán) sau đó cướp chiếc SH mode. Đối tượng bỏ chạy về huyện Đức Hòa, Long An sau đó di chuyển đến Bến Lức. Bị các lực lượng truy đuổi, đối tượng bỏ xe chạy vào bên trong rừng cây lẩn trốn.

Một số hình ảnh về lực lượng và người dân tham gia truy tìm đối tượng gây án.

Cánh rừng rộng hàng chục héc ta nơi đối tượng giết người cướp tài sản đang lẩn trốn.

Các tổ công tác đã vạch từng mét rừng để tìm tung tích đối tượng.

Khu rừng này chủ yếu là tràm, có rất nhiều cỏ dại đầy gai góc, việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

Người dân tham gia tìm kiếm đối tượng cùng lực lượng chức năng.

Nhiều người dân không nề hà nguy hiểm, quyết bắt được đối tượng.

Giữa trưa nắng gắt, các tổ công tác chỉ nghỉ chân vài phút rồi tiếp tục truy tìm.

Vì diện tích rừng rộng nên các tổ công tác phải thay phiên nhau làm việc.

Nhiều cán bộ chiến sĩ bị côn trùng đốt, bị gai cào xước vùng đầu, cổ.

Nắng gắt khiến nhiều quân phục của cán bộ chiến sĩ ướt sũng mồ hôi.

Vì phải đi sâu vào trong rừng nên nước uống rất tiết kiệm. Cán bộ chiến sĩ phải chia nhau từng chai nước một.

Đến cuối ngày 8/1, các tổ công tác vẫn tiến hành truy tìm đối tượng.

Người dân hiếu kỳ đứng ven đường xem lực lượng Công an truy bắt đối tượng.

Vòng ngoài, Công an địa phương tổ chức chốt chặn và tuần tra để không bỏ sót lọt đối tượng.

Hình ảnh đối tượng gây án dừng xe mua thuốc lá và ăn mì gói tại một quán ven đường.

Hung thủ và chiếc xe nạn nhân trên đường bỏ trốn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]