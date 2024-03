Uống chai nước lạ, tỉnh dậy thấy mình đang ở Campuchia

Ngày 8/3, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa phối hợp giải cứu thành công 1 nạn nhân bị lừa đảo, đưa sang Campuchia cưỡng bức lao động.

Người dân trình báo sự việc với cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Trước đó, vào ngày 18/2, Công an tỉnh Kon Tum nhận được đơn trình báo của ông H. (trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về việc con trai ông tên T. vào TP Hồ Chí Minh tìm việc làm, sau đó bị một số đối tượng đưa sang Campuchia làm việc. Tuy nhiên, do tính chất công việc phức tạp, T. không làm được nên bị đánh đập, phải cầu cứu gia đình.

Sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình, Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác minh làm rõ và phối hợp với tổ chức liên quan để giải cứu. Đến ngày 25/2, tổ công tác Công an tỉnh Kon Tum đã đưa được T. về nước an toàn.

Làm việc với Cơ quan điều tra, anh T. cho biết: Ngày 15/11/2023, T. đón xe khách vào TP. Hồ Chí Minh để tìm việc. Khi đến khu vực bến xe An Sương, T. được 1 đối tượng tiếp cận rồi đưa lên xe ô tô chở đi xin việc làm. Lên xe, T. được đối tượng mời uống 1 chai nước lọc. Sau khi uống nước, T. ngủ li bì và khi tỉnh dậy mới biết mình đang ở trong công ty do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.

Tại đây, T. bị cưỡng ép làm công việc sử dụng điện thoại, máy tính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Ngoài ra, T. còn bị quản lý, giám sát chặt chẽ, đánh đập nếu không làm việc hoặc không đạt chỉ tiêu.

Cũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, vào ngày 14/10/2023, anh A.Y và A.K (trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) trong quá trình đi xin việc tại khu vực bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) cũng bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn như trên để đưa sang Campuchia lao động. Đến ngày 25/2, A.Y và A.K trốn thoát khỏi nơi làm việc, trở về nước trình báo sự việc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum cảnh báo người dân khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm cần cảnh giác, tìm hiểu kĩ các thông tin về nơi thuê lao động. Đồng thời, liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động được cấp phép để được hướng dẫn, tránh rơi vào hoàn cảnh như những nạn nhân nêu trên.

