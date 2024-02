Uẩn khúc từ vụ tố cáo bị hiếp dâm

Ngày 28-2, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp nhận đơn của bà L.T.C. (ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) khiếu nại kết quả giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk về việc không khởi tố vụ án hiếp dâm. Sau khi tiếp nhận, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã chuyển đơn về VKSND huyện Lắk để giải quyết đơn của bà C. theo thẩm quyền.

Bà L.T.C. gửi đơn tới cơ quan chức năng không đồng ý kết quả giải quyết vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk

Theo đơn tố cáo của bà C. trưa 16-12-2022, khi bà đang ngủ trưa ở chòi trong rẫy của gia đình thì cảm giác có người đang cởi quần áo của mình. Lúc đó, bà C. nghĩ là chồng muốn quan hệ tình dục nên không chống cự.

Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy và nhận ra người đàn ông đang thực hiện hành vi cởi quần áo trên người bà là ông T.N.N. (công tác tại 1 đơn vị thuộc UBND huyện Lắk) thì bà chống cự, la hét. Ngay sau đó, chồng bà C. đang làm rẫy chạy vào bắt quả tang hành vi hiếp dâm của ông N. Ngày 22-12-2022, vợ chồng bà C. lên Công an xã Đắk Phơi (huyện Lắk) trình báo sự việc.

Sau thời gian dài điều tra, ngày 2-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk đã thông báo không khởi tố vụ án hình sự. Theo thông báo này, không có căn cứ chứng minh việc ông N. dùng vũ lực đè, khống chế bà C. nhằm mục đích quan hệ tình dục. Ông N. cởi quần ngoài của bà C. và vén áo mặc ngoài lên ngực nhằm quan hệ tình dục là được sự đồng ý của bà C.

Không đồng ý kết quả điều tra, ngày 29-1, bà C. đã làm đơn khiếu nại. Ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk đã ra quyết định giải quyết khiếu nại cho rằng kiểm tra dữ liệu trên máy tính để bàn của ông N. thể hiện tài khoản Zalo của ông này có nhận được 33 tin nhắn liên lạc từ tài khoản Zalo "Anh Thư". Trong đó, có 19 tin nhắn gửi trong ngày 16-12-2022 có nội dung phù hợp với khai báo của ông N. về việc hẹn gặp bà C. tại rẫy để tâm sự.

Cũng theo cơ quan công an, qua nghiên cứu các hình ảnh do chồng bà C. chụp thấy tư thế người nằm trên chiếu ngay ngắn, chiếu trải trên nền nhà và các đồ vật đặt xung quanh gọn gàng, ngay ngắn, không có dấu hiệu bị xáo trộn, xô lệch do con người giằng co, vật lộn với nhau.

Riêng việc bà C. điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lắk sau thời điểm xảy ra sự việc thể hiện bà C. được chẩn đoán đau thần kinh cơ cánh tay và viêm dạ dày với các triệu chứng đau vai, cánh tay, đau bụng vùng thượng vị.

Việc chẩn đoán bệnh trên hồ sơ bệnh án dựa theo mô tả triệu chứng bằng lời nói của bệnh nhân, không ghi nhận dấu vết, thương tích bên ngoài của bệnh nhân. Chưa có căn cứ nào thể hiện nguyên nhân việc bà C. bị đau phải điều trị tại cơ sở y tế là do bị ông N. đè, khống chế, gây tổn hại sức khỏe như bà khai báo. Cùng với một số nhận định khác, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk cho rằng đủ căn cứ xác định hành vi của ông N. không cấu thành tội hiếp dâm.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại, bà C. tiếp tục gửi đơn tới cơ quan chức năng "kêu cứu". Trong đơn, bà C. tố cáo hành vi vi phạm tố tụng về thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Đồng thời, bà C. cho rằng sau khi kiểm tra, giám định điện thoại di động của bà và ông N. thì đều không có chứng cứ chứng minh cho lời khai của ông N. Các hình ảnh nội dung tin nhắn mà ông N. cung cấp đều là do ông N. tự đánh máy vi tính và in ra chứ không được trích xuất từ một nguồn nào. Cơ quan CSĐT không thu thập từ cơ quan quản lý viễn thông là không đúng, không đảm bảo chứng cứ này là khách quan. Bên cạnh đó, khi bà C. vùng vẫy, ông N. tiếp tục ghì tay bà xuống khống chế nên bà mới bị đau cơ cánh tay như bệnh án…

"Chẳng lẽ tôi hẹn đàn ông tới nơi chồng có mặt để quan hệ tình dục mà công an kết luận tôi đồng ý. Tôi mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xử lý đúng quy định của pháp luật để trả lại danh dự cho tôi" - bà C. nói.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Huyện ủy Lắk cho biết cơ quan chức năng đã buộc thôi việc ông T.N.N. do phát hiện ông này sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

