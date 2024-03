U80 nhẫn tâm sát hại vợ chồng cháu ruột vì mâu thuẫn đất đai

Đối tượng gây án.

Trước đó, vào ngày 15/3, Công an huyện Gò Dầu nhận tin báo của người dân ở xã Cẩm Giang về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Tại hiện trường, bà N. tử vong, còn chồng bà là ông L.V.P (SN 1960) bị thương tích nặng. Gây án xong đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua truy xét đến ngày 17/3, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ bắt giữ Hùng về hành vi giết người.

Tang vật của vụ án.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hùng khai: do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai của gia đình, Hùng dùng búa đánh bà N. tử vong. Chưa hả cơn giận, Hùng chờ ông P. về nhà rồi bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ, cằm nạn nhân gây thương tích nặng. Nạn nhân kêu cứu nên Hùng lấy xe máy chạy trốn về TP Cần Thơ cho đến thời điểm bị bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]