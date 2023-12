Tuyên tử hình tên cướp ngân hàng làm một bảo vệ tử vong

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường thừa nhận là bị nghiện cờ bạc. Từ Quảng Nam, Cường “dạt” ra Đà Nẵng đến thuê trọ tại đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nướng sạch chiếc xe máy Honda SH và toàn bộ số tiền ít ỏi của mình vào trò đỏ đen đến trắng tay, nợ nần. Lúc này, Trí ở Đà Nẵng cũng đang thua nợ do tham gia đánh bạc trên mạng nên cả 2 cùng tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội hướng dẫn cách làm liều để thoát cảnh vỡ nợ.

Từ kết thân, Trí được Cường rủ về ở cùng phòng trọ và bàn bạc đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí phải đối mặt với các tội danh giết người; cướp tài sản; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cường lên Zalo liên hệ với một đối tượng (không rõ lai lịch) mua một khẩu súng, 6 viên đạn, với giá 4 triệu đồng. Cả hai chuẩn bị thêm dao, túi, bịt mặt, găng tay... rồi phân công nhiệm vụ: Trí sẽ dùng súng, còn Cường sử dụng dao khi đi cướp. Nếu người nào chống cự, truy đuổi sẽ tấn công lại, ngân hàng có bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu và chia đều cho nhau.

Để cho kế hoạch cướp hoàn hảo, ngày 21/11, Cường, Trí chở nhau khảo sát vị trí các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng để lựa chọn phòng giao dịch thuận lợi cho việc khống chế của chúng.

Rất đông người dân Đà Nẵng bất chấp mưa, lạnh đến dự phiên Tòa xét xử lưu động vụ cướp, sát hại nhân viên bảo vệ chi nhánh ngân hàng BIDV Sông Hàn.

Khi đến chi nhánh ngân hàng BIDV Sông Hàn, Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (số 169 đường Ngũ Hành Sơn) là nơi xa trung tâm, chỉ bố trí một bảo vệ, cả hai thống nhất sẽ ra tay. Trước khi gây án, cả Cường, Trí dọn đồ đạc khỏi phòng trọ và trú trên đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Ngày hôm sau 22/11, vào lúc 13h45’, Cường chở Trí chạy xe máy đến chi nhánh ngân hàng BIDV Sông Hàn. Khi vào bên trong ngân hàng, Trí rút khẩu súng ngắn bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng, đâm tử vong nhân viên bảo vệ.

Còn Cường cầm dao uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm cướp toàn bộ số tiền có trong ngân hàng (hơn 2,28 tỉ đồng). Tuy nhiên, các nhân viên ngân hàng đã bấm còi báo động nên cả 2 chưa lấy được tiền mà phải bỏ chạy ra ngoài, lên xe để tẩu thoát. Khi cả 2 vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã đạp ngã xe, khống chế bắt giữ được Trí.

Cường, Trí lên mạng xã hội mua một khẩu súng, 6 viên đạn, chuẩn bị thêm dao, túi, bịt mặt, găng tay để chuẩn bị cho kế hoạch cướp ngân hàng.

Để tìm cách thoát thân sau khi bị ông Trần Minh Thành (53 tuổi, nhân viên bảo vệ ngân hàng BIDV) truy đuổi theo, Cường đã dùng dao tấn công ông Thành. Do vết thương quá nặng, ông Thành tử vong sau đó. Còn Cường bỏ trốn khỏi địa điểm gây án.

Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng phối hợp của Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng, Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An đã bắt giữ được Nguyễn Mạnh Cường khi hắn đang trốn trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường nhận mức án 4 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 20 năm tù cho tội “Cướp tài sản” và tử hình đối với tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Văn Trí bị tuyên phạt mức án 3 năm tù tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 18 năm tù cho tội “Cướp tài sản” và 19 năm đối với tội “Giết người”; tổng mức án là 30 năm tù.

