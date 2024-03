Từng ngồi tù vì cướp tài sản, hai vợ chồng ngang nhiên hành nghề cho vay nặng lãi

Lãnh đạo Công an TP. Huế cho biết, thời gian gần đây, tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự từ các tỉnh, thành phố khác đến Huế hoạt động, lôi kéo đối tượng ở địa bàn tham gia. Người đi vay đa số vay với lãi suất rất cao, gấp nhiều lần so với quy định trong bộ luật dân sự, có thể lên tới 500-600%. Mặc dù tiền vay nhỏ nhưng khi trả số tiền rất lớn, có những người phải bán tài sản, hoặc rời nơi cư trú đi nơi khác. Để phòng, chống tội phạm này, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không vay mượn tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo, các ứng dụng cho vay tiền nhanh, tránh trường hợp vay thì dễ, trả thì khó, nợ chồng nợ và bị các đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa, khủng bố về tinh thần làm ảnh hưởng bản thân, gia đình và gây mất tình hình an ninh trật tự. Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động của các công ty, doanh nghiệp có liên quan hoạt động tài chính, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hoạt động có liên quan tín dụng đen, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.