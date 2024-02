Tung ảnh nhạy cảm của “vợ hờ” lên mạng xã hội để níu kéo tình cảm

Ngày 29/2, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã điều tra làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.H (SN 1988, trú phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Công an huyện Tuy An (Phú Yên) thông báo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu ông N.H gỡ, xóa thông tin đã tăng tải trên mạng xã hội.

Cùng với việc phạt tiền, cơ quan Công an còn buộc người vi phạm gỡ bỏ ngay các thông tin, hình ảnh, video clip đăng tải trên tài khoản cá nhân, gây ảnh hưởng đến uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà T.T.K.T.

Trước đó, Công an huyện Tuy An nhận tin báo của bà T.T.K.T (SN 1982, trú xã An Nghiệp, huyện Tuy An) về việc bị tài khoản Facebook “Hung Nguyen” đăng tải thông tin cùng đoạn video với các hình ảnh nhạy cảm của bà vào ngày 15/2/2024 khiến nạn nhân vô cùng xấu hổ.

Từ nguồn tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Tuy An đã vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ thủ phạm đăng tải là đối tượng N.H, từng có quan hệ tình cảm với bà T. Qua làm việc, ông N.H đã thừa nhận do bị bà T. liên tục bắt chu cấp tiền bạc, đối xử lạnh nhạt nên đã đăng tải thông tin, hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ, Công an huyện Tuy An đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.H đồng thời buộc ông này gỡ, xóa vĩnh viễn thông tin đã đăng tải.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]